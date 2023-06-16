有線電視退訂潮來了？網路收視成主流 解約應避消費爭議

迪士尼公司日前也宣布退出台灣市場，旗下11個頻道於今年底停播，不少民眾改變收視習慣，改在影音串流平台收看節目。北市觀傳局就提醒，訂購有線電視，會簽訂包含網路等其他服務優惠專案，提前解約可能產生額外費用，若是單純收看有線電視合約，解約不得收取違約金，避免消費爭議。

迪士尼頻道在今年初停播後，近日又宣布9月要把Baby TV、國家地理、高畫質野生頻道以及國家地理國際頻道停播，其餘的衛視中文台、衛視電影台、Star Movies、STAR World、星衛娛樂台、星衛HD電影台、國家地理頻道等，也將在12月結束。

網路影音串流平台改變台灣收視習慣影響有線電視頻道生存，民眾對於有線電視的訂閱及合約要特別注意。北市觀光傳播局提醒，部分民眾訂購有線電視，會簽訂包含網路等其他服務優惠專案，若提前解約可能產生額外費用，民眾簽約時除應確認合約期間及附加條款，也要確認相關退租條件及附帶條款，以保障自身權益。

觀傳局表示，若是單純收看有線電視的合約，依國家通訊傳播委員會公告的「有線廣播電視服務定型化契約應記載及不得記載事項」，解約不得收取違約金，只要核對申裝人基本資料無誤，訂戶可隨時以電話或臨櫃等方式解約，收視費用計算到當日為止，如有預繳費用則應按比例退還。

至於機上盒等設備，觀傳局說，可由訂戶與業者另行約定退還時間及方式，業者也不得因訂戶未歸還設備，持續計算收視費用。

觀傳局指出，民眾可能不只收看有線電視，也連帶與業者簽訂包含網路或OTT影音串流平台等服務的合約，綑綁式優惠專案有一定的合約期間及附加條款，如提前退租，可能須以原價補繳有線電視收視費用，且必須支付違約金，民眾在簽約時應考量清楚適合方案，若要提前退租，也要評估可能的額外費用，避免消費爭議，以保障自身權益。