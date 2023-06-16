快訊

陸籍女子護照遺失報案「不講日文」 日本女警官怒嗆：滾回中國

希臘船難還有上百名兒童生死未卜，恐涉及難民和人口販運？

有線電視退訂潮來了？網路收視成主流 解約應避消費爭議

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
台北市政府觀傳局提醒民眾，若要與第四台業者提前解約，務必要看清楚合約，避免衍生消費爭議。圖／北市觀傳局提供
台北市政府觀傳局提醒民眾，若要與第四台業者提前解約，務必要看清楚合約，避免衍生消費爭議。圖／北市觀傳局提供

迪士尼公司日前也宣布退出台灣市場，旗下11個頻道於今年底停播，不少民眾改變收視習慣，改在影音串流平台收看節目。北市觀傳局就提醒，訂購有線電視，會簽訂包含網路等其他服務優惠專案，提前解約可能產生額外費用，若是單純收看有線電視合約，解約不得收取違約金，避免消費爭議。

迪士尼頻道在今年初停播後，近日又宣布9月要把Baby TV、國家地理、高畫質野生頻道以及國家地理國際頻道停播，其餘的衛視中文台、衛視電影台、Star Movies、STAR World、星衛娛樂台、星衛HD電影台、國家地理頻道等，也將在12月結束。

網路影音串流平台改變台灣收視習慣影響有線電視頻道生存，民眾對於有線電視的訂閱及合約要特別注意。北市觀光傳播局提醒，部分民眾訂購有線電視，會簽訂包含網路等其他服務優惠專案，若提前解約可能產生額外費用，民眾簽約時除應確認合約期間及附加條款，也要確認相關退租條件及附帶條款，以保障自身權益。

觀傳局表示，若是單純收看有線電視的合約，依國家通訊傳播委員會公告的「有線廣播電視服務定型化契約應記載及不得記載事項」，解約不得收取違約金，只要核對申裝人基本資料無誤，訂戶可隨時以電話或臨櫃等方式解約，收視費用計算到當日為止，如有預繳費用則應按比例退還。

至於機上盒等設備，觀傳局說，可由訂戶與業者另行約定退還時間及方式，業者也不得因訂戶未歸還設備，持續計算收視費用。

 

觀傳局指出，民眾可能不只收看有線電視，也連帶與業者簽訂包含網路或OTT影音串流平台等服務的合約，綑綁式優惠專案有一定的合約期間及附加條款，如提前退租，可能須以原價補繳有線電視收視費用，且必須支付違約金，民眾在簽約時應考量清楚適合方案，若要提前退租，也要評估可能的額外費用，避免消費爭議，以保障自身權益。

觀傳局 迪士尼

延伸閱讀

遊客穿聯名漢服 迪士尼禁入園…園方：著裝有規定

國家地理、衛視中文台11頻道撤台 回顧迪士尼獻給世界「第一次」經典6作品

有線電視退租 觀傳局提醒應留意合約條款免爭議

竹圍國小橄欖球隊成績優異 紅樹林有線捐經費買設備

相關新聞

有線電視退訂潮來了？網路收視成主流 解約應避消費爭議

迪士尼公司日前也宣布退出台灣市場，旗下11個頻道於今年底停播，不少民眾改變收視習慣，改在影音串流平台收看節目。北市觀傳局...

海尾仔自行車道封閉2年 新北高灘處：1個月內調整

位於新北淡水的海尾仔自行車道旁海岸擁有無敵海景，吸引大量遊客，但因安全考量，2021年高灘處將自行車道封閉，經過2年，地...

北市災防辦公室示警 這4區將有較大雨勢發生

台北市災害防救辦公室下午通報，目前受對流雲系影響，北投、士林區及文山、南港區將有較大雨勢發生，時雨量可達30毫米以上，影...

搶文化部1200成年禮金大餅 新北藝文館舍及店家共400處跟進

文化部推動發送18至21歲青年成年禮金每人1200點文化幣，新北市文化局結合公私立藝文館舍、店家及藝術創作者申請藝文消費...

台東蓋7億立體停車場惹議 議員輪番質詢

台東縣政府規畫興建縣內首座立體停車場，但232個車位造價7億元引起熱議，今天縣府於議會專案報告，成為議員質詢焦點，普遍認...

中和秀朗橋北側區段徵收啟用臨時停車場 7月正式收費

位於新北市中和區的秀朗橋北側區段徵收開發工程，正全面進行中，位在工區南側（中和區成功路97巷18弄）的臨時停車場將於明（...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦