泰山貴子坑溪整治 打造水岸綠廊

為解決泰山貴子坑溪惡臭沉痾，新北市將整治貴子坑溪3.26公里河廊，沿線設置11處公園面積約26公頃，完工後可望成為城市水岸綠廊典範，平常時具有截流汙水改善河道惡臭及汙染，並透過各公園配置生態式滯洪池、生態草溝、雨水花園、雨水回收等措施，落實基地保水與水資源有效利用，預計2025年完工。

貴子坑溪早期為重要的灌溉水圳，戲水、抓魚曾是在地人重要的生活記憶，但隨都市開發，水圳、埤塘及草埤地景已消失，現已成為生態匱乏的三面光河道。水利局推動「貴子坑溪河川環境營造計畫」要找回昔日生態並解決汙染。

市長侯友宜昨出席開工動土典禮表示，貴子坑溪河川環境營造計畫與地政局辦理的塭仔圳重劃結合，打破堤防邊界，將貴子坑溪及沿線11處公園一起做整體規畫，並串接上下游約8.5公里的自行車道，提供舒適的通學、通勤綠廊，建構親水、休憩的友善環境，打造為都市沙漠中的珍貴綠洲。

水利局長宋德仁說，整治以防洪安全為首重，於貴子坑溪兩岸新建3.9公里疏洪箱涵，暴雨來臨時可增加通洪斷面，平常時具有截流汙水功能，改善河道惡臭及汙染。還可透過各公園配置生態式滯洪池、生態草溝、雨水花園、雨水回收等措施。

宋德仁說，水利局透過工程手段創造深潭、淺灘及緩流等多元河道樣態，引入明志科大旁山溝及十八份坑溪水源補助河道，營造自然景觀及生物棲地，利用周邊公園腹地放寬河道，打破河岸邊界，打造不同景觀河廊。

公園設計也導入昔日泰山人文歷史及在地元素，以竹圍為意象種植竹子復刻過往地景，並延伸「明志書院」義學精神，設置竹林義客廳，期望從「水」與「文化」的角度，找回並創建屬於貴子坑溪的獨特魅力。