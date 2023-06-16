聽新聞
test
0:00 / 0:00

泰山貴子坑溪整治 打造水岸綠廊

聯合報／ 記者江婉儀張睿廷／新北報導
為解決貴子坑溪惡臭，新北水利局推動「貴子坑溪河川環境營造計畫」，拚2025年完工（示意圖／新北水利局提供）。
為解決貴子坑溪惡臭，新北水利局推動「貴子坑溪河川環境營造計畫」，拚2025年完工（示意圖／新北水利局提供）。

為解決泰山貴子坑溪惡臭沉痾，新北市將整治貴子坑溪3.26公里河廊，沿線設置11處公園面積約26公頃，完工後可望成為城市水岸綠廊典範，平常時具有截流汙水改善河道惡臭及汙染，並透過各公園配置生態式滯洪池、生態草溝、雨水花園、雨水回收等措施，落實基地保水與水資源有效利用，預計2025年完工。

貴子坑溪早期為重要的灌溉水圳，戲水、抓魚曾是在地人重要的生活記憶，但隨都市開發，水圳、埤塘及草埤地景已消失，現已成為生態匱乏的三面光河道。水利局推動「貴子坑溪河川環境營造計畫」要找回昔日生態並解決汙染。

市長侯友宜昨出席開工動土典禮表示，貴子坑溪河川環境營造計畫與地政局辦理的塭仔圳重劃結合，打破堤防邊界，將貴子坑溪及沿線11處公園一起做整體規畫，並串接上下游約8.5公里的自行車道，提供舒適的通學、通勤綠廊，建構親水、休憩的友善環境，打造為都市沙漠中的珍貴綠洲。

水利局長宋德仁說，整治以防洪安全為首重，於貴子坑溪兩岸新建3.9公里疏洪箱涵，暴雨來臨時可增加通洪斷面，平常時具有截流汙水功能，改善河道惡臭及汙染。還可透過各公園配置生態式滯洪池、生態草溝、雨水花園、雨水回收等措施。

宋德仁說，水利局透過工程手段創造深潭、淺灘及緩流等多元河道樣態，引入明志科大旁山溝及十八份坑溪水源補助河道，營造自然景觀及生物棲地，利用周邊公園腹地放寬河道，打破河岸邊界，打造不同景觀河廊。

公園設計也導入昔日泰山人文歷史及在地元素，以竹圍為意象種植竹子復刻過往地景，並延伸「明志書院」義學精神，設置竹林義客廳，期望從「水」與「文化」的角度，找回並創建屬於貴子坑溪的獨特魅力。

貴子坑溪河川環境營造計畫分為三標，總經費25億，第一標新建3.9公里疏洪箱涵，第二標及第三標目前在設計中，分別辦理貴子坑溪上、下游的水域及公園景觀營造，配合重劃工程進行，整體計畫預計2025年完成。

為解決貴子坑溪惡臭，新北水利局推動「貴子坑溪河川環境營造計畫」，拚2025年完工。市長侯友宜（中）昨出席開工動土典禮。 記者張睿廷攝影
為解決貴子坑溪惡臭，新北水利局推動「貴子坑溪河川環境營造計畫」，拚2025年完工。市長侯友宜（中）昨出席開工動土典禮。 記者張睿廷攝影

雨水 水利局 生態

延伸閱讀

改善惡臭沉痾 新莊貴子坑溪整治計畫開工、2025年完工

龍邦劉偉龍今以泰山董座之名發聲：詹景超惡行 人神共憤

八里汙水廠海放管阻塞？ 新北水利局：是汰換出的部件

新北新店溪碧潭堰工程將完工 再現小毛蟹大軍溯游

相關新聞

泰山貴子坑溪整治 打造水岸綠廊

為解決泰山貴子坑溪惡臭沉痾，新北市將整治貴子坑溪3.26公里河廊，沿線設置11處公園面積約26公頃，完工後可望成為城市水...

金山第一公有市場公辦都更 明年首季公告招商

新北住都中心進場協助金山第一公有零售市場，以權利變換方式辦理公辦都市更新，新北市市場處委由中心擔任招商顧問，後續將研擬整...

北市公廁專法列管7000座 3成未完善

北市領先全國提出首部公廁管理專法去年10月12日上路，要求列管7000座公私部門公廁1年內完善馬桶坐墊消毒液、衛生紙等1...

悠遊卡興櫃案 林志盈強調過程要透明

台北市長蔣萬安徹查悠遊卡公司興櫃爭議，民眾黨北市議會黨團昨批市府沒有市政成績單，拉前市長柯文哲救援，悠遊卡現任董事長林志...

高齡比例居冠、低收入戶創新高…為何台北市離「老」、「窮」愈來愈近？

首都台北不僅是六都之中65歲以上高齡比例居冠，連低收入戶比例也創新高！打破外界「台北只有富人住」刻板印象。為何台北市雖為首善之都，卻離「老」、「窮」愈來愈近？

悠遊卡興櫃案紛爭 林志盈：過程應透明讓府會安心

悠遊卡公司興櫃爭議，蔣市府下令要查，前董事長陳亭如也發文反擊。對此，現任董事長林志盈今天接受本報訪問時表示，台北市長蔣萬...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦