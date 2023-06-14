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疫後坪林包種茶銷陸通路受阻 冠軍茶可以從這喝到

聯合報／ 記者張曼蘋／新北即時報導
坪林商圈七月每周周末將推「坪林包種春茶遊微旅行」，讓今年獲得頭等獎第1級至10級的包種茶不再高不可攀。圖／坪林商圈發展協會理事長高明富提供
坪林商圈七月每周周末將推「坪林包種春茶遊微旅行」，讓今年獲得頭等獎第1級至10級的包種茶不再高不可攀。圖／坪林商圈發展協會理事長高明富提供

疫情後新北市坪林茶葉銷售中國大陸通路受影響，坪林商圈七月每周周末將推「坪林包種春茶遊微旅行」，讓今年獲得頭等獎第1級至10級的包種茶不再高不可攀，讓冠軍茶也可以擴大至一般民眾品嘗，再加上裝有坪林包種茶綠茶粉的「包坪安祈福御守」，可讓民眾前往坪林地方信仰中心保坪宮過香火，讓茶粉也能保平安，創造在地商機。

坪林商圈發展協會理事長高明富表示，今年坪林包種茶評鑑中的1576點茶品中，包辦頭等第1級至10級獎項，這些頂級包種春茶，將在7月1日至23日每周六日共舉辦8場茶席，讓專業茶藝師駐店擺設茶席，參加的民眾在茶席中可品嘗到包含頭等獎第一名在內的3款頭等茶，並參觀坪林茶葉博物館，以及帶著裝有坪林包種茶綠茶粉的祈福御守，到供奉玄天上帝的保坪宮過香火。

高明富表示，坪林是包種茶產地，往往這些頭等、特等茶一出爐，往往二十分鐘、一小時就銷售一空，一般人想要喝到這些等級的茶葉就沒有機會，希望讓大家也可以喝到真正好喝的包種茶，並藉由活動讓大家認識坪林，讓所有愛茶的人能有更深度的交流，將地方商圈串連起來。

高明富坦言，自疫情後陸客不來了，包種茶葉銷往中國大陸的通道也受影響，只好開發國旅市場商機，但因為茶葉並非一個生活必需品，多半都是送禮或年節活動才會去買，希望透過活動，讓茶葉擴展進到更多人的生活。

高明富表示，這次的微旅行也結合保坪宮，製作裝有坪林包種茶綠茶粉的「包坪安祈福御守」，民眾可以到保坪宮過香火，茶粉也可以保平安，「別人有平安米，我們有平安茶，進而活絡坪林商圈。」

高明富表示，2023坪林包種春茶遊微旅行，報名含浮生綠茶席位一位、坪林茶葉博物館門票一張、坪林有聲導覽地圖一張、包坪安祈福御守一個。報名可洽https://reurl.cc/M8kYjn或撥打02-25560986了解更多活動資訊。

坪林商圈七月每周周末將推「坪林包種春茶遊微旅行」，讓今年獲得頭等獎第1級至10級的包種茶，也可以擴大至一般民眾品嘗。圖／坪林商圈發展協會理事長高明富提供
坪林商圈七月每周周末將推「坪林包種春茶遊微旅行」，讓今年獲得頭等獎第1級至10級的包種茶，也可以擴大至一般民眾品嘗。圖／坪林商圈發展協會理事長高明富提供
今年坪林包種茶評鑑中的1576點茶品中，包辦頭等第1級至10級獎項。圖／坪林商圈發展協會理事長高明富提供
今年坪林包種茶評鑑中的1576點茶品中，包辦頭等第1級至10級獎項。圖／坪林商圈發展協會理事長高明富提供

坪林 茶葉

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