蘇花大清水隧道重建工程 16日起離峰時段管制放行

蘇花路廊台9線159.3公里處大清水明隧道今年初因落石崩塌損毀，災修路段仍在重建，公路總局第四區養護工程處將於16日至30日進行施工管制，交通尖峰期不管制，離峰期採整點放行，假日不管制。

台9線蘇花公路大清水明隧道今年1月因強降雨造成上邊坡坍塌，壓毀約20公尺明隧道，公路總局今年3月已完成簡易棚架防護設施，正接續辦理鋼構明隧道搶修工程。

公路總局第四區養護工程處發布新聞資料指出，配合工程進度，將於16日至30日進行施工管制，日間辦理小梁及立柱吊裝施工，上午9時至下午4時實施整點放行；夜間辦理大梁吊裝作業，晚間8時至翌日凌晨4時實施每2小時放行1次，假日不管制。

施工期間每日放行時間為凌晨4時至上午9時、中午12時至下午1時、下午4時至晚間8時；整點放行1次的時間點分別為凌晨0時、凌晨2時、上午10時、上午11時、下午2時、下午3時、晚間10時。

公路總局指出，北端管制點為台9線158.2K大清水管制站，南端管制點為台9線161.3K匯德隧道北口，提醒用路人務必提前規劃行程，配合現場人員指揮通行。