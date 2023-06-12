政院推百億開發！汐止白匏湖近20年人跡罕至 原來長這樣

新北市汐止區白匏湖山區原為女子看守所預定地，可望變身運動休閒生態園區暨社會住宅社區。行政院長陳建仁今天到基地視察時，新北市副市長朱惕之說明市府方案，將把白匏湖打造成永續生態園區。

新北市政府工務局表示，占地約9.9公頃的白匏湖生態園區，位在汐止國道3號南側，鄰近汐止與南港都會核心區。過去曾遭回填廢棄物，清除並整地後，因高速公路開闢及軍事管制區阻隔，近20年幾乎不再有人為干擾，擁有豐富的生態資源和美麗的湖光山色。

市府調查現場有穿山甲、麝香貓、食蟹獴等至少11種保育類動物，以及多種特有種植物，有如隱藏在都會區的祕境，是愛好親近大自然人士的好去處。市長侯友宜後指示以自然生態為主軸，保育白匏湖得天獨厚的生態。

市府配合營建署在白匏湖原女子看守所用地興建社會住宅等開發案，規畫在園區以低碳工法，打造約1.5公里自然生態步道，沿途設置生態觀察設施、水岸觀景平台及地景式自然探索設施。

工務局說，計畫待中央核定及3億元工程經費到位，市府就會辦理設計與簡易水保作業，預計明年辦理工程設計，2025年發包，並以2027年底前完工為目標。

朱惕之期待白匏湖生態園區能夠成為生態復育的成功案例，讓更多人認識和欣賞這片隱藏在都會區的祕境，體現生態永續新環境，也讓進住社宅民眾享受汐止湖光山色，與自然共存的生活風貌。