新北捷運公司又傳遲發津貼、未發明細 議員批管理一蹋糊塗

新北捷運公司今年6月再度傳出因遲發加給津貼、未發薪資明細等爭議，多名員工向議員陳情，議員批評，新北捷已成立5年多，連最基本的按時發放薪資和薪資明細都做不到，公司管理一蹋糊塗，難怪留不住人才、虧損連年探底。新北捷表示，薪資採預付制，每月10日就先預發，沒有薪資延遲給付或不按時給付。

新北捷去年5月才遭員工爆料，積欠加班費長達5個月，如今又有員工再度爆料。新北市議員鄭宇恩表示，根據員工所提出的事證，她要求勞工局積極查處。

鄭宇恩指出，根據員工提供的截圖，去年9月份薪資單晚了40天才發、10月份薪資單到10月22日才發、11月份薪資單則晚了36天在12月16日發出、12月薪資單則是12月28日發出。

而今年2月準時發出、3月和4月則晚了3天，平均延遲2週時間，1月和5月的薪資單迄今尚未收到。根據勞基法第23條，工資給付應提供工資各項目計算方式明細，已明顯違法。

鄭宇恩也說，薪資單僅列出基本薪、職務或專業加給，其他如加班費、危險加給等，則未被列入薪資單。甚至今年3月的危險加給，直到5月才公告發放，新北捷明顯違反多項勞基法規定。

鄭宇恩表示，多名陳情的職員均指出，過去在高捷代操作或是北捷營運期間，薪資和明細均可以按時收到，回歸新北捷管理卻問題頻頻。

新北捷運公司表示，薪資是採預付制，每月10日就預發整個月的全部薪資，沒有薪資延遲給付或不按時給付的問題，除薪資外的其他工資，由於審核需要作業時間，目前最至遲都於次月底前發放，不會損及同仁應有權益。

新北捷運公司指出，有關加班費與夜點費及其他加給部分，則於次月初收齊資料後，於該月底前發放，若有部份延遲發放事項，公司將檢討改進，後續將再提升並精進人資即時查詢及通知系統。