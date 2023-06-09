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結合社區綠美化 汐止大同里樟樹渣鋪設防蚊花圃

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區大同里將社區大樓閒置花圃再整理，將一些樟樹的木屑鋪在土壤上頭，不但有樟木的香氣，夏天還能防蚊，一舉數得。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區大同里將社區大樓閒置花圃再整理，將一些樟樹的木屑鋪在土壤上頭，不但有樟木的香氣，夏天還能防蚊，一舉數得。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區大同里位處市中心，為了讓環境更好，里辦公處也邀請社區大樓一起加入，整理週邊環境，加強植栽綠美化，除了將一些閒置花圃再整理，種花花草草之外，更是將一些樟樹的木屑鋪在土壤上頭，不但有樟木的香氣，夏天還能防蚊，一舉數得。

大同里長黃翠華表示，大同里遠東社區後方的長條形空間進行綠美化，而在大同里有植物銀行，種下的植物都是這幾年來植物銀行所栽培的，然後跟社區合作，像是社區門口前一整排的綠圍籬、或是設置多肉植物區，會陸續推動，豐富每個角落，走在大同里都能轉角遇到美。

社區主委許玉生說，以前因為沒有人在管理，社區後方的公眾通行空間非常髒亂，非常感謝里辦公處協助綠美化，那天社區也動員了7、8個委員主動來加入，幫忙整理花圃、除草、鋪上碎石子，整個環境變美了。

黃翠華指出，很多用來綠美化的都是廢棄物再利用，除了地墊、空氣磚，園子裡面的樟木屑是有一個里民老家隔壁一間樟腦油工廠提供的，不用花錢買，樟樹榨出樟腦油後留下的樟樹渣，大同里用來鋪設在花圃，不但可以防蚊，還會散發樟木的清香，看起來整體質感也很好，是園藝造景的好幫手。

綠美化 汐止 防蚊

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