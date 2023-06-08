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人均僅6元…新北新住民生活輔導計畫預算減少挨批 民政局回應

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市新住民人口有11萬3443人，新北市議員山田摩衣質疑，民政局在近3年的新北市新住民生活適應輔導班計畫的預算逐年減少，人均預算只有6元，連一罐養樂多都買不起。記者江婉儀／攝影
新北市新住民人口有11萬3443人，新北市議員山田摩衣質疑，民政局在近3年的新北市新住民生活適應輔導班計畫的預算逐年減少，人均預算只有6元，連一罐養樂多都買不起。記者江婉儀／攝影

新北市新住民人口有11萬3443人，新北市議員山田摩衣質疑，民政局在近3年的新北市新住民生活適應輔導班計畫的預算逐年減少，人均預算只有6元，連一罐養樂多都買不起。新北市民政局表示，認為議員的比喻不妥，但針對經費減少部分會再調查。

山田摩衣表示，新住民有11萬3443人，而新北市審計處針對新北市新住民生活適應輔導班計畫審查，從2019年66萬至2021年57萬，經費居然不斷遞減，這個很誇張，更扯的是，平均一位新住民只有6元補助費。

山田摩衣認為，買瓶養樂多都不止6元，光是一瓶養樂多10元，新住民輔導班的經費居然如此苛刻，只有6元，市府應該要編列相關經費幫助他們，質疑新北市政府對待新住民到底是輔導還是刁難，課程還都是中文為主，那其他族群都不顧嗎？

民政局表示，目前新北總人口超過402萬，新住民相關計畫，這是針對有需要的人，能了解議員的意思，但平均不是這樣算，每年來台灣的外籍配偶人數有多有少，其中以陸配最多，少部分人剛來台灣，還不適應的人才需要來上課。

民政局表示，除了課程外，也會舉辦新住民活動，例如年菜、表演、新住民活動日等，讓各自的族群可以聚在一起，也有管道通知報名，後來很多人跟著在台灣的家庭適應得很好，就不會再來報名，認為議員用這樣的比喻不妥，但關於預算越來越少的部分，會再調查。

新住民 議員 山田摩衣 配偶 陸配

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