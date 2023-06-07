馬偕芝愛展覽 認識馬偕家族世代傳承的愛

三芝國小與三芝區公所與國立臺灣大學校史館合作，在三芝國小三芝藝廊主辦馬偕來臺150週年世代傳承：從臺灣到國際～時空阻擋不了的愛特展，展期從即日起到10月30日，希望透過特展，讓更多人認識馬偕家族世代傳承的愛。

三芝國小校長許文勇說，很榮幸的能夠在淡水新興國小展出過後，來承接辦理這個展覽，除了開放這個空間，讓三芝的鄉親共襄盛舉，透過參觀更加認識馬偕家族，也要融入課程，在教育上落實STEAM新素養，共同守護馬偕家族時空阻擋不了的愛，也從科學、科技、工程、藝術與數學等各領域多元面向發揚屬於三芝的榮耀。

柯設偕文化推廣執行長王意晴表示，展場中珍貴的照片與資料展現在民眾眼前。馬偕娶臺灣本地女子為妻，成為臺灣女婿，馬偕的愛深耕台灣，他鄉變故鄉，身後更化作臺灣土，落地生根、世世傳承與奉獻，代代活出基督光彩，交織出許多愛與奉獻的故事。而馬偕的第三代柯設偕與第四代柯威霖都是在臺求學、長大，實實在在吃臺灣米、喝臺灣水的本土小孩，希望藉由這次的特展，除了讓馬偕博士世代傳承的故事深入三芝，也要讓社會大眾更加認識馬偕家族代代傳承的愛。