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教師拿紅包一動作感動建商 善的循環捐50萬8校受益

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
蘆洲在地崇利建設公司捐贈公益獎學金。圖／蘆洲區公所提供
蘆洲在地崇利建設公司捐贈公益獎學金。圖／蘆洲區公所提供

新北蘆洲崇利建設每到過年就廣發紅包，今年有位教師分享將紅包入帳學校學童急難救助基金，讓建商總經理相當感動，主動捐助50萬7000元「助學圓夢獎學金」，讓在地8所中小學受惠，打造善的循環；新北市長侯友宜錄影讚許是「一個改變未來的力量」。

蘆洲區公所及崇利建設今於蘆洲行政中心頒發助學圓夢獎學金，共計頒發50萬7000元，蘆洲國小、鷺江國小、成功國小、忠義國小、仁愛國小、蘆洲國中、鷺江國中、三民高中（含國中部）等8校共140位孩童受惠，在地各區校長、家長與多位在地民代都開心出席，場面溫馨盛大。

侯友宜錄影致詞表示，教育是改變生活、改變國家未來的最強大工具，崇利建設捐公益獎學金不只是捐贈，更是改變未來的力量。副市長劉和然也說，感謝崇利建設總經理、市政顧問楊宗翰善舉，市府也非常重視孩子的教育，未來會持續打造優質學習環境。

楊宗翰表示，每年農曆年後開工日都會廣發紅包給員工、包商及民眾，當時有位仁愛國小老師索取完紅包，捎來信件表示已將紅包內現金交付蘆洲仁愛國小，入帳學童急難救助基金，紅包袋則自行留下沾喜氣；收到信時很感動也很驚喜，讓自己了解為社區及公益奉獻，持續擴散影響，帶來更多的善。

蘆洲區公所表示，崇利建設為蘆洲在地建商，兩年前疫情趨緩、學生重返校園之時，捐贈561台自動感應洗手消毒測溫一體機予蘆洲中小學，與蘆洲區攜手共度疫情難關；這次頒獎由崇利建設主動提出，盼藉此鼓勵孩童築夢。

蘆洲在地崇利建設公司捐贈公益獎學金，多校校長、家長與在地民代都出席。圖／蘆洲區公所提供
蘆洲在地崇利建設公司捐贈公益獎學金，多校校長、家長與在地民代都出席。圖／蘆洲區公所提供
蘆洲在地崇利建設公司捐贈公益獎學金。圖／蘆洲區公所提供
蘆洲在地崇利建設公司捐贈公益獎學金。圖／蘆洲區公所提供

紅包 疫情

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