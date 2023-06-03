教師拿紅包一動作感動建商 善的循環捐50萬8校受益

新北蘆洲崇利建設每到過年就廣發紅包，今年有位教師分享將紅包入帳學校學童急難救助基金，讓建商總經理相當感動，主動捐助50萬7000元「助學圓夢獎學金」，讓在地8所中小學受惠，打造善的循環；新北市長侯友宜錄影讚許是「一個改變未來的力量」。

蘆洲區公所及崇利建設今於蘆洲行政中心頒發助學圓夢獎學金，共計頒發50萬7000元，蘆洲國小、鷺江國小、成功國小、忠義國小、仁愛國小、蘆洲國中、鷺江國中、三民高中（含國中部）等8校共140位孩童受惠，在地各區校長、家長與多位在地民代都開心出席，場面溫馨盛大。

侯友宜錄影致詞表示，教育是改變生活、改變國家未來的最強大工具，崇利建設捐公益獎學金不只是捐贈，更是改變未來的力量。副市長劉和然也說，感謝崇利建設總經理、市政顧問楊宗翰善舉，市府也非常重視孩子的教育，未來會持續打造優質學習環境。

楊宗翰表示，每年農曆年後開工日都會廣發紅包給員工、包商及民眾，當時有位仁愛國小老師索取完紅包，捎來信件表示已將紅包內現金交付蘆洲仁愛國小，入帳學童急難救助基金，紅包袋則自行留下沾喜氣；收到信時很感動也很驚喜，讓自己了解為社區及公益奉獻，持續擴散影響，帶來更多的善。