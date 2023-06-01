台北市防詐預算僅編100萬 蔣萬安：太低、一定會翻倍
行政院會上個月通過「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版」，預計投入13億元經費，除增加人力、物力打擊詐欺，台北市議員曾獻瑩下午在議會總質詢指出，台北市詐騙案一年約4000件、金額約8億2500萬元，台北市預防詐騙只編了100萬元預算。市長蔣萬安說，一定會翻倍，100萬太低。
曾獻瑩指出，很多人被詐騙不想讓人知道，會被認為很笨，所以他認為詐騙案有很多黑數，很多遭詐騙款項很難追回，而且北市大安、文山區詐騙案最多，預防要重於治療。
他說，預防詐騙，台南市政府自稱台南市是最難詐騙的城市，台北市攔阻詐騙件數，跟台南市這幾年相比，有很多落差，台北市有努力往上追，他認為金融機構是關鍵，提出訴求，可以跟金融機構加強合作。
蔣萬安說，2周前市府就頒獎給台北市金融機構攔阻詐騙優秀的行員，台北市最多的是投資詐騙，包含購物、親友借貸，導致行員不願意透露，會加強宣導及教育訓練。
曾獻瑩指出，台南市防詐祭出重賞2萬元，台北市預防詐騙只有編了100萬元預算，其中61萬元是用來購買禮券獎勵行員，他建議應該多花資源。
蔣萬安說，現在正籌編下一年度預算會提高，一定會翻倍，100萬太低，會列為重點施政，研擬相關計畫不只是實質獎勵，不只鼓勵金融機構等，今年下半年會先動用第一或第二預備金執行。
北市警局表示，112年防詐騙宣導預算共編列100萬元，明年將提升，若獎金不夠使用，將簽准以預備金支應，此預算用途包含金融機構行員攔阻詐騙獎金、拍攝宣導影片及舉辦活動和設置宣導品等。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言