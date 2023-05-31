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新北本屆里長首起當選無效一審出爐 在地社團熱烈討論

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
新北市新店區香坡里長當選人郭永城遭檢舉疑似以物資包賄選，遭北檢提起當選無效之訴。圖／本報資料照片
新北市新店區香坡里長當選人郭永城遭檢舉疑似以物資包賄選，遭北檢提起當選無效之訴。圖／本報資料照片

新北市新店區香坡里長郭永城去年競選時因發「物資包」引發爭議，遭提起當選無效之訴，台北地方法院今一審宣判當選無效，可上訴。消息引發在地民眾討論；郭則強調法律事、法律了，自己會繼續服務選民，自己期間盡心盡力、無怨無悔。

郭永城在競選期間以舉辦活動之名，向里民發放價值約350元的白米、罐頭等「物資包」，涉嫌賄選遭起訴，台北地方法院針對民事當選無效一審判決今出爐。郭過去與里內居民常意見不合，常引發爭議，因此今結果出爐，在地社團也發起討論。

社團民眾表示「太棒了～終於解脫了」、「恭喜香坡里里長候選人成功當選里民」、「我以為我這都沒有里長」，不過也有民眾好奇為何要換掉，並好奇既然大家都不滿，為何當初大家要選他；通訊群組內也有支持者為他加油。

郭永城回應，有關法律上的事情會交由律師處理，現在仍有里長職務，自己接下來會繼續服務民眾；至於該案件他認為很多證據都在還沒開的刑事庭那邊，民事庭上都沒呈現出來，甚至是基於時間壓力匆促作出宣判。他強調，法律事、法律了，自己服務盡心盡力，對參選無怨無悔、勇敢承擔。

新北選委會副總幹事黃堯章表示，據了解現在是一審可以上訴，里長職務也都正常，還是要等到判決確定，才會在判決日三個月內起完成補選。

新北市新店區香坡里長郭永城遭提起當選無效之訴，也有里民在里上群組幫他加油。圖／民眾提供
新北市新店區香坡里長郭永城遭提起當選無效之訴，也有里民在里上群組幫他加油。圖／民眾提供

當選無效 選委會

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