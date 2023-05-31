新北本屆里長首起當選無效一審出爐 在地社團熱烈討論

新北市新店區香坡里長郭永城去年競選時因發「物資包」引發爭議，遭提起當選無效之訴，台北地方法院今一審宣判當選無效，可上訴。消息引發在地民眾討論；郭則強調法律事、法律了，自己會繼續服務選民，自己期間盡心盡力、無怨無悔。

郭永城在競選期間以舉辦活動之名，向里民發放價值約350元的白米、罐頭等「物資包」，涉嫌賄選遭起訴，台北地方法院針對民事當選無效一審判決今出爐。郭過去與里內居民常意見不合，常引發爭議，因此今結果出爐，在地社團也發起討論。

社團民眾表示「太棒了～終於解脫了」、「恭喜香坡里里長候選人成功當選里民」、「我以為我這都沒有里長」，不過也有民眾好奇為何要換掉，並好奇既然大家都不滿，為何當初大家要選他；通訊群組內也有支持者為他加油。

郭永城回應，有關法律上的事情會交由律師處理，現在仍有里長職務，自己接下來會繼續服務民眾；至於該案件他認為很多證據都在還沒開的刑事庭那邊，民事庭上都沒呈現出來，甚至是基於時間壓力匆促作出宣判。他強調，法律事、法律了，自己服務盡心盡力，對參選無怨無悔、勇敢承擔。