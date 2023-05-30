所得稅申報倒數計時 國稅局汐止所中午不休息

今年綜合所得稅申報轉眼間進入尾聲，汐止區還有大約一成的民眾還沒完成報稅，除了呼籲多多利用網路報稅，北區國稅局汐止稽徵所表示，這星期開始中午不休息，提供報稅服務，也請民眾趕快報稅。

國稅局汐止稽徵所主任連素華表示，今年所得稅申報進入倒數計時的時刻，截至目前為止汐止稽徵所轄區的納稅義務人，已經有九成的民眾完成申報了，也要再次提醒大家，在家多多利用網路報稅、或是使用手機報稅，另外，在申報最後一週各地區國稅局中午不休息，5/31日申報最後一天服務時間到晚上七點，請民眾多多利用，如期報稅。

值得一提的是，五月報稅月，除了綜合所得稅之外，房屋稅也在五月開徵，新北市稅捐處汐止分處也在所得稅申報現場設攤加強稅務宣導。

新北市稅捐處汐止分處審核曹宏道指出，距離房屋稅開徵5/31日已經倒數計時，提醒大家如果還沒繳稅的話，請把握最後時間趕快把房屋稅繳納完成，如果還沒有收到繳款書的，可以到稅捐處各個櫃台申請補發，今年在繳稅有許多便民管道，除了過去現金到便利店繳稅之外，也可以用信用卡、行動支付、轉帳方式都可以完成繳稅，希望大家選擇自己最方便的方式，在期限內完成繳稅。