議員問雙城論壇花費是否追回 蔣萬安：尊重議會決議

前台北市長柯文哲違反議會決議辦雙城論壇，逾百萬元花費遭審計處認定不得核銷。議員洪健益問市長蔣萬安是否追回，蔣萬安僅反覆答尊重議會決議、依法進行。

台北市議會審議去年預算時通過但書，要求北市府若共機、共艦持續擾台則不得動支台北上海城市論壇（雙城論壇）預算及核銷，但柯文哲仍在去年7月照常舉辦雙城論壇，時任北市府秘書長陳志銘去年底答詢表示，相關費用已照主計總處函文「本於職權自行核處」辦理核銷。

不過，北市府昨表示審計處不准核銷這筆經費，目前只能先掛在市府帳上，後續將再向審計處申覆，並持續向市議會溝通；若議會持續不同意，柯文哲辦理雙城論壇的帳款「非常有可能就這樣延宕」。

台北市長蔣萬安今赴議會接受市政總質詢。民進黨北市議員洪健益表示，據他了解，北市議會除了民眾黨團以外，藍綠都不會同意動支這新台幣100多萬。蔣萬安回應，最終回到議會決議、市府都尊重。

洪健益表示，以前也有跳過但書違規使用預算的例子，最後是所有蓋過章的人，從承辦人到秘書長共同支付費用。洪健益要求蔣萬安將此案送監察院彈劾或調查，以及既然柯文哲妻子陳佩琪說「北市府開罰單來就去繳」，那就讓她繳。

洪健益不斷追問，依法這筆錢可以追回，若議會7月31日前不同意，蔣萬安是否要討回來；蔣萬安僅不斷回「會積極跟議會溝通」、「尊重議會最終決議」，一切依法依程序進行。

洪健益表示，議會只會表態是否同意協調內容，不會幫蔣萬安決定要不要追回款項，要蔣萬安不要推給議會。

北市副市長林奕華後被點名上台，並表示議會還是會有決算過程、市府尊重議會決議。洪健益批「你們兩個民意代表資歷加起來20多年，在這邊跟市民裝傻」。

另名副市長李四川上台答詢時則表示，現在這筆費用是以預付款方式處理，如果不行「大概只能掛帳」。

洪健益說，呆帳不是唯一方法，並要蔣萬安多做功課，「希望你這半年肚子多裝一點東西」。