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土城裕民麥當勞今晚熄燈

聯合報／ 記者張睿廷／新北報導
新北市土城裕民麥當勞停止營業，網友相當不捨，許多人喊著要去吃最後一次，留下回憶。示意圖／報系資料照
新北市土城裕民麥當勞停止營業，網友相當不捨，許多人喊著要去吃最後一次，留下回憶。示意圖／報系資料照

新北市土城裕民麥當勞今晚8點將結束營業，不少民眾感嘆它是「童年的回憶」、「真的很難過」，還有人吆喝大家一起去送「最後一程」，引起討論。

新北市汐止南昌麥當勞在5月21日結束營業，當時麥當勞總公司就有發出聲明表示，基於整體商業考量，除台中逢甲、台中尊賢、草屯中正將於29日結束營業後搬遷，土城裕民也將於同一天結束營業。

雖已提前知道，但當時間將至，土城居民仍不捨。有民眾將店門口停止營業的公告貼上網路，上面寫著「各位親愛的老鄰居，我們即將於2023年5月29日晚間8時結束營業，謝謝大家過去的喜愛與陪伴，希望未來繼續支持土城區域的麥當勞，我們後會有期。」引起討論。

有民眾表示，「打烊前讓他收操」、「走了啦，送它最後一程」、「要送一程回憶」、「我真的是太難過了」、「哭爆」、「童年的回憶」、「開很久了可惜」。

土城居民陳先生表示，這間麥當勞就是自己童年的回憶，可以理解企業因為商業考量而做出的決定，今晚會帶全家人一起去土城裕民麥當勞再吃一次，留下最後一次的回憶。

麥當勞 家人

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