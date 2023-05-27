新北調解出席費 議員促調至2千

調解委員主要協助當事人「化干戈為玉帛」，新北市有全國最多人口數，但調解委員僅415人，調解案去年就高達1萬9577件。市議員山田摩衣希望把原有出席費1千元，比照桃園市調高到2千元。法制局承諾會視市府預算設法調整。

山田摩衣昨質詢時提出新北市去年度各區調解業務案件統計表，全市共1萬9577件，案件數前三名分別是板橋區2771件、中和區1685件、三重區2619件。

山田摩衣說，新北市人口數多，調解案件數也多，但調解委員出席費僅1千元，反觀隔壁桃園的調解出席費用卻有2千元。

山田摩衣表示，調解委員工作辛苦，讓許多案件免進入法院拖垮司法，但新北市的調解委員錢少、處理案件數多，讓調解委員會出席率不高，希望可以比照桃園辦理。

法制局長吳宗憲說，新北的調解出席費用從一開始的800元，逐漸調高到現在的1千元，而新北人口數最多，案件也多，未來一定有可能調整。