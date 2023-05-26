新北調解量1.9萬僅415位委員 山田摩衣：出席費應改2千

調解委員主要協助當事人「化干戈為玉帛」，而新北市有全國最多人口數，但調解委員僅415人，光是去年全新北就19577件。新北市議員山田摩衣議會質詢希望提高新北原出席費1千元，比照桃園市的2千元辦理；新北市法制局長吳宗憲承諾，會視市府預算評估，若預算足夠會設法調整。

山田摩衣質詢時提出新北市111年度各區調解業務案件統計表，表示全市共19577件，案件數前三名分別是板橋區2771件、中和區1685件、三重區2619件，新北市人口數多，調解案件數也多，但調解委員出席費僅1千元，反觀隔壁桃園的調解出席費用卻有2千元。

山田摩衣表示，調解委員工作辛苦，讓許多案件免進入法院拖垮司法，但新北市的調解委員錢少、處理案件數多，讓調解委員會出席率不高，希望可以比照桃園辦理，有提高調解委員出席費用的空間，且目前調解委員每屆僅一次健康檢查，相當於4年才一次，希望可以改為兩年一次，提高調解委員的福利。

新北市目前調解委員共415人。吳宗憲表示，新北的調解出席費用從一開始的800元逐漸調高到現在的1千元，而新北人口數最多，案件也多，未來一定有可能調整；至於每2年一次健檢部分，若預算足夠也會設法去調整。