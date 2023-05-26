大稻埕勸善史跡 明善堂整修預計2025完工

位於北市大同區迪化街北段的歷史建築「明善堂」近期開始修復建物，北市文化局表示，明善堂是以店屋形式設立的宗教空間，更是大稻埕地區勸善文化蓬勃發展的具體表徵之一，此次修復將在1樓設置展設空間，讓民眾瞭解民間信仰多元特色，預計2025年完工。

明善堂建於清末，為閩南街屋，原先做為店鋪使用，於日治時期轉變為宗教空間，直至1960年代為止，仍不定期有說書人進行「講古」，信眾後代多稱作「勸善堂」，是大稻埕地區勸善文化蓬勃發展具體表徵之一，隨時代變遷，勸善活動日漸沉寂，轉為單純祭祀的私設廟宇，祭祀神明含括儒釋道三家。

目前明善堂的修復由所有權人自行辦理，依原貌修復建物，經費估計1400多萬，預計於2025年完工。

文化局表示，大稻埕的歷史形象向來是以商業、傳統產業為主，庶民精神生活層面也以霞海城隍廟為中心，沒有固定教義或經典的宣講勸善文化則相對式微，明善堂所遺留下來的歷史痕跡，凸顯迪化街興盛一時的勸善文化，未來修復完成後，能夠串聯周邊不同歷史建築或宗教活動，豐富庶民社會面貌。

文化局指出，大稻埕地區具有近百處文化資產，密度為台北市之冠，其中明善堂更與其他經營店鋪的歷史建築不同，是大稻埕少數以一坎一落一過水店屋形式設立的宗教空間，留下豐富人文脈絡。