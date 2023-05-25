快訊

2024年4個連假 僅小年夜放假須補班

5億高中生之母無國籍身分成人球滯台12年 移民署因「這原因」頭大

高鐵股東會通過配息0.67元 股東怨「好像防賊」成插曲

板橋工地驚見路凹陷 拉封鎖線管制 今鋪混凝土瀝青

聯合報／ 記者張曼蘋／新北即時報導
消防局與相關單位昨晚將路面回填，預計今天上午鋪設完成混凝土，下午鋪設瀝青混凝土。圖／新北市消防局提供
消防局與相關單位昨晚將路面回填，預計今天上午鋪設完成混凝土，下午鋪設瀝青混凝土。圖／新北市消防局提供

新北市板橋區江子翠捷運站附近一處工地昨晚驚見路面凹陷，一度傳出深度達5公尺，立即拉起封鎖線，新北市消防局救災救護指揮中心派員到場處理，經開挖後排除自來水管洩漏可能性，即將路面回填，預計今天上午鋪設完成混凝土，下午鋪設瀝青混凝土。

新北市消防局表示，昨晚9點多板橋區文化路二段182巷3弄旁一處工地路面有凹陷情形，現場人員發現後立刻通報119，消防局派遣第一大隊及轄區中分隊到場處理，並通報市府災防辦、工務、水利、經發、警察、板橋區公所及新北市土木技師公會，同時要求自來水、電力、天然氣、電信事業單位到場，經開挖後排除自來水管洩漏可能性。

經各單位確認水、電、瓦斯及電信等管線，均排除異狀。新北消防局長李清安表示，確認後範圍大約1公尺見方、凹陷深度約10公分，不排除連日大雨造成地下水位上升的可能性，現場鄰近寶嘉建設建築工地，基地面積約80平方公尺，當日未施工僅進行基地抽水，因發現路面凹陷，經專業評估，應先對地下室注水，以維持地底壓力平衡。

李清安表示，經過2小時挖掘作業，初步排除自來水管線洩漏，經觀察周邊尚無擴大凹陷狀況，決定進行地面回填，巷道則暫時管制通行，將視地面鋪設混凝土與瀝青的狀況，確認安全無虞時，才會開放通車，預計今上午鋪設完成混凝土，下午鋪設瀝青混凝土，提高路面的強度。

昨晚9點多板橋區文化路二段182巷3弄旁一處工地路面有凹陷情形，經過2小時挖掘作業，初步排除自來水管線洩漏。圖／新北市消防局提供
昨晚9點多板橋區文化路二段182巷3弄旁一處工地路面有凹陷情形，經過2小時挖掘作業，初步排除自來水管線洩漏。圖／新北市消防局提供

延伸閱讀

新北板橋文化路地基淘空下陷 臭氣偵測非瓦斯

中市巡檢塔吊工地 逾半數違規

板橋江子翠站旁巷弄路面下陷 現場封路回填

台中稽查捷運沿線設塔吊工地 共開罰222萬元

相關新聞

龍應台為這事大讚李四川：滿臉寫憨 協調鬼見愁卻柔軟靈活

文化部前部長、北市文化局前局長龍應台昨晚在臉書貼出一張老樟樹照、及與副市長李四川前幾天見面的合照，重提當年決心在台北市訂...

外傳拿A肝莓慰問金要先簽和解書 陳其邁：今天請好市多到市府說明

好市多科克蘭冷凍三種綜合莓等商品被驗出有A肝病毒，好市多公布補償方案後，卻傳出有消費者在領取慰問金時，被要求簽署和解書，...

民進黨：新北近年淪行人地獄 侯友宜是閻羅王

民進黨發言人張志豪、卓冠廷同立委參選人吳崢、李正皓今天舉行記者會表示，根據道路交通事故數據，新北市在侯友宜主政下，事故件...

騎單車漫遊河濱賞水岸風景 新海濕地「月桃」盛開

新北板橋新海一期、二期人工濕地是都會區中難得一見的生態區，除有水岸風景外，也有河濱單車道，而隨著時序即將進入夏季，濕地內...

獨／楓江區段徵收案 居民怒批新北市府「劫貧濟富」

新北市府進行「擬定泰山都市計畫(楓江附近地區)細部計畫」區段徵收，計畫發展成產業專區，但當地居民認為楓江地區應比照塭仔圳...

北市勞權基金修法 擴大補助範圍

北市府針對勞權基金自治條例修法，對於勞資訴訟補助，除了不當解雇、職災、關廠與其他重大爭議等4類外，再提修法草案納加班費、...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦