板橋工地驚見路凹陷 拉封鎖線管制 今鋪混凝土瀝青

新北市板橋區江子翠捷運站附近一處工地昨晚驚見路面凹陷，一度傳出深度達5公尺，立即拉起封鎖線，新北市消防局救災救護指揮中心派員到場處理，經開挖後排除自來水管洩漏可能性，即將路面回填，預計今天上午鋪設完成混凝土，下午鋪設瀝青混凝土。

新北市消防局表示，昨晚9點多板橋區文化路二段182巷3弄旁一處工地路面有凹陷情形，現場人員發現後立刻通報119，消防局派遣第一大隊及轄區中分隊到場處理，並通報市府災防辦、工務、水利、經發、警察、板橋區公所及新北市土木技師公會，同時要求自來水、電力、天然氣、電信事業單位到場，經開挖後排除自來水管洩漏可能性。

經各單位確認水、電、瓦斯及電信等管線，均排除異狀。新北消防局長李清安表示，確認後範圍大約1公尺見方、凹陷深度約10公分，不排除連日大雨造成地下水位上升的可能性，現場鄰近寶嘉建設建築工地，基地面積約80平方公尺，當日未施工僅進行基地抽水，因發現路面凹陷，經專業評估，應先對地下室注水，以維持地底壓力平衡。