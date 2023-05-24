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環狀線新埔民生站工程周邊都是圍籬 議員批衝擊交通

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
位於新北板橋的環狀線新埔民生站，正在施作長約67公尺的地下道，但市議員山田摩衣批評，工程圍籬影響住戶、商家及衝擊交通。圖／山田摩衣提供
位於新北板橋的環狀線新埔民生站，正在施作長約67公尺的地下道，但市議員山田摩衣批評，工程圍籬影響住戶、商家及衝擊交通。圖／山田摩衣提供

位於新北板橋的環狀線新埔民生站，正在施作長約67公尺的地下道。民進黨新北市議員山田摩衣質疑，工地現況到處都是圍籬，不但影響當地住戶及商家，也衝擊交通，完工日期遙遙無期。新北市捷運局長李政安表示，因有新增設施，完工日延後到2025年9月。

捷運局從2020年11月開挖新埔民生站地下道，出口設在民生路三段東西兩側，長約67公尺，耗資3.98億，預計2024年1月完工。

山田摩衣指出，環狀線新埔民生站鄰近台64匝道，周邊有板橋長江路、環河西路，交通流量非常大，尤其上下班時段，捷運局稱工程在2024年1月完工，會提供民眾安全穿越民生路的空間，降低交通事故發生率，還有電梯、電扶梯，還可帶動環狀線周邊效益，但現況是到處都是圍籬，影響原本的住戶、店家通行或是做生意。

山田摩衣表示，她跟捷運局要過2次資料，但都不敢給完全的資料，她嗆捷運局是「昨眠山盟海誓，到現在還不歹勢」，質問工程到底還要多久才要完工，工程動工至今都不知道影響多少人，捷運局敢不敢承諾能在明年初完工？什麼時候才能把周邊圍籬拆掉？

李政安表示，工程是從2020年起施工到現在，現在需要到2025年9月完工，因為施工過程中碰到障礙，加上也有申請變更工程，會努力加快完工速度。

新北市捷運局補充，民生地下道工程現在在施作東西側工作井的擋土排樁工程，完成後將進行管冪推進作業，因地方民意多次反映，建議增設電扶梯以利民眾便利使用，將新增4部電扶梯及出入口結構體，故完工時間調整至2025年9月完工，工程完工後圍籬就會拆除。

位於新北板橋的環狀線新埔民生站，正在施作長約67公尺的地下道，但市議員山田摩衣批評，工程圍籬影響住戶、商家及衝擊交通。圖／山田摩衣提供
位於新北板橋的環狀線新埔民生站，正在施作長約67公尺的地下道，但市議員山田摩衣批評，工程圍籬影響住戶、商家及衝擊交通。圖／山田摩衣提供
位於新北板橋的環狀線新埔民生站，正在施作長約67公尺的地下道，但市議員山田摩衣批評，工程圍籬影響住戶、商家及衝擊交通。圖／山田摩衣提供
位於新北板橋的環狀線新埔民生站，正在施作長約67公尺的地下道，但市議員山田摩衣批評，工程圍籬影響住戶、商家及衝擊交通。圖／山田摩衣提供

捷運 環狀線 山田摩衣

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