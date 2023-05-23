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大雨釀15棵路樹倒塌 北市盤點全市樹種加強改善

中央社／ 23日電

北市昨夜下大雨造成多起路樹倒塌。市長蔣萬安今天表示，共15棵樹倒，4棵為市府管轄，會盤點樹種並進行強化；北市府將在1個月內改善脆弱易竄根的樹種狀況。

受鋒面影響，台北市昨晚大雨，陸續發生路樹倒塌事件，包含松山區光復北路及延壽街口的路樹壓傷1名女騎士，送醫無礙，北投區榮華1路的路樹壓毀2輛汽車。

蔣萬安今天上午出席活動時被問及路樹倒塌後續處置狀況時說，公園處獲報後就派員到場處理，經盤點昨晚共15棵路樹倒塌，其中4棵屬公園處管轄、11棵為國有或私有，不管是市府管轄或私有樹木，都會立即處理，並已排除障礙為優先考量。

蔣萬安指出，市府已做相關演練，在颱風襲台前有有萬全準備，包含初步修剪或強化固定樹木等，中長期則會盤點相關樹種及進行強化，且因應颱風可能襲台，已要求各局處提前作好相關準備工作。

民進黨台北市議員洪婉臻下午在市議會大會質詢，北市昨晚下大雨，造成松山區、北投區有路樹倒塌讓騎士受傷，像光復北路倒塌的路樹就是淺根樹種，遇強風吹襲容易釀意外。

她表示，調資料發現，北市府提出的綠美化政策都選擇生長快速且易栽種的淺根樹種，遇強風大雨，樹木易倒，且樹根容易亂竄，市府只能不斷修繕人行道，維修費近年逐漸攀升。

她指出，資料顯示，近3年人行道最常維修原因是鋪面破損及鬆動，損壞主因是人行道的樹根亂竄，市府每年編約新台幣2到3億元預算，要更新人行道，不如汰換淺根樹種，重種深根樹種，才是改善方式。

台北市工務局公園路燈工程管理處長黃淑如答詢，過去種在人行道的樹種如榕樹等，確實較脆弱且易竄根，可能造成危險，現今已不種植類似樹木，將在1個月內盤點全市路樹狀況，並提出修繕等計畫。

人行道 路樹 北市

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