碧潭水舞最後10天 驚喜彩蛋6首輪播還有植栽打卡亮點

新北市碧潭水舞展演到5月28日，明天起推出驚喜彩蛋，將水舞期間陸續上場的6首曲目，在水舞展演最後一周，每日6首交錯演出，讓還沒前來欣賞的民眾可以把握機會，來體驗這場視覺與聽覺的雙重饗宴。

新北市觀旅局表示，碧潭水舞從3月31日起展演迄今，已陸續推出6首嶄新曲目，5月20日起將推出6首不同水舞曲目交錯輪播。至5月28日前，每晚6點30分至8點30分，每半小時演出1次，並在晚上8點45分開始最後一場表演。

觀旅局表示，每天共6場演出，6首曲目內容分別包含新店在地文化、自然生態、休閒活動與碧潭旅遊地標，更融合安坑輕軌通車意象，象徵著新北城市的進步，也將民眾喜愛的各種碧潭元素在水舞中一次呈現，帶領民眾進入別具巧思的水舞世界。

來碧潭除了看水舞外，新北市景觀處在碧潭園區內打造許多植栽景觀亮點，碧潭景觀換新裝，也讓民眾感受花卉盛開的繽紛活力。以白色鵝卵石及四季秋海棠排列成數個愛心造型，成為單車族、遊客來園區的打卡新熱點。

而東岸廣場則可看見列植的美麗情人菊和鳳仙花，可愛花朵隨風搖曳，綠色草坡邊色彩繽紛花朵點綴著的碧色水岸及碧潭吊橋，營造一幅充滿活力的水岸風景，讓遊客們忍不住駐足欣賞。