北捷共構宅外牆5度脫落 興富發：持續施作防護

興富發建設和亞昕開發共同興建的台北捷運共構宅新東京宅住戶今天指出，大樓外牆結晶化玻璃材質已5度脫落，釀公安危機；興富發表示，已和管委會達成共識，持續施作防護措施。

國民黨台北市議員陳炳甫今天舉行「憂聯開宅結晶化玻璃材 住戶控興富發建設將規避安檢責任」記者會。

新東京宅公寓大廈管理委員會主委王寓文指出，大樓於2010年取得使照後，自2013年起陸續發生4次外牆材墜落事件。後於2014年結構技師鑑定報告、專家學者述明，住戶或管委會使用不當可能性不高，興建單位規劃施工不良造成可能性高、責任較大。

同時，報告內容指出，大樓外牆所使用結晶化玻璃板材部分的分割尺寸過大，造成大尺板片固定點抗拉拔安全係數不足，明顯低於一般設計需求，板面強度安全性不足。

王寓文說，建商後續雖更新外牆垂直的直立板飾，但2022年6月21日再次砸落地面，立面結構也剝落，大樓建成以來已發生5次外牆剝落，住戶們擔心材質不堪用，不斷要求全面更換結晶化玻璃裝飾材，換成安全係數較高外牆，並檢討將其作為外牆的適切性，但建商仍推諉不改善外牆材質。

他要求，大樓應全面更換外牆立面，且台北市捷運局為此捷運公共設施的主管機關，應予以督處，以免未來再發生相關事件。

陳炳甫也說，根據台北市建築物外牆安全診斷檢查及申報辦法規定，建物滿15年需每6年申報1次安檢，意即之後責任將由管委會承擔，興富發目前僅願針對剝落外牆做更換，若建商在屋齡達15年後拍屁股走人，再發生公安意外將由管委會承擔責任，相關單位應重視此問題。

興富發建設今天發表聲明表示，此案為亞昕開發與興富發建設共同投資，由復興營造承攬興建，於2013年與新東京宅公寓大廈管理委員會完成公設移交及公設管理維護修繕的公共基金撥付，2017年更經管委會及其委任專業技師檢查外牆建材無誤。

興富發指出，去年10月6日由捷運局召開本案「外牆結晶化玻璃飾板掉落案後續處理方案討論會」，由新東京宅公寓大廈管理委員會、亞昕開發、興富發建設等三方代表共同達成協議，並作出3點結論，包括「施作防護措施、大樓外牆委託第三方進行全面檢查、施作防護措施前增保大樓的公共意外責任險」。

興富發表示，目前已完成保險及由台北市土木技師公會全面安檢完成，並已完成大樓南北向的防護措施，僅餘大樓東向的防護措施，仍待管委會取得住戶同意提供施作空間後，才能施作。

捷運局表示，將待相關檢查報告出爐後，再決定後續處置方式；台北市建管處說，建物公安會要求管委會或所有權人改善，但修繕問題則由管委會與建商自行協商決定。