快訊

獨／「麻辣鍋界香奈兒」驚傳5月底熄燈！招牌麻辣粥成絕響 網哀號：太傷心了

北捷共構宅外牆5度脫落 興富發：持續施作防護

中央社／ 台北16日電

興富發建設和亞昕開發共同興建的台北捷運共構宅新東京宅住戶今天指出，大樓外牆結晶化玻璃材質已5度脫落，釀公安危機；興富發表示，已和管委會達成共識，持續施作防護措施。

國民黨台北市議員陳炳甫今天舉行「憂聯開宅結晶化玻璃材 住戶控興富發建設將規避安檢責任」記者會。

新東京宅公寓大廈管理委員會主委王寓文指出，大樓於2010年取得使照後，自2013年起陸續發生4次外牆材墜落事件。後於2014年結構技師鑑定報告、專家學者述明，住戶或管委會使用不當可能性不高，興建單位規劃施工不良造成可能性高、責任較大。

同時，報告內容指出，大樓外牆所使用結晶化玻璃板材部分的分割尺寸過大，造成大尺板片固定點抗拉拔安全係數不足，明顯低於一般設計需求，板面強度安全性不足。

王寓文說，建商後續雖更新外牆垂直的直立板飾，但2022年6月21日再次砸落地面，立面結構也剝落，大樓建成以來已發生5次外牆剝落，住戶們擔心材質不堪用，不斷要求全面更換結晶化玻璃裝飾材，換成安全係數較高外牆，並檢討將其作為外牆的適切性，但建商仍推諉不改善外牆材質。

他要求，大樓應全面更換外牆立面，且台北市捷運局為此捷運公共設施的主管機關，應予以督處，以免未來再發生相關事件。

陳炳甫也說，根據台北市建築物外牆安全診斷檢查及申報辦法規定，建物滿15年需每6年申報1次安檢，意即之後責任將由管委會承擔，興富發目前僅願針對剝落外牆做更換，若建商在屋齡達15年後拍屁股走人，再發生公安意外將由管委會承擔責任，相關單位應重視此問題。

興富發建設今天發表聲明表示，此案為亞昕開發與興富發建設共同投資，由復興營造承攬興建，於2013年與新東京宅公寓大廈管理委員會完成公設移交及公設管理維護修繕的公共基金撥付，2017年更經管委會及其委任專業技師檢查外牆建材無誤。

興富發指出，去年10月6日由捷運局召開本案「外牆結晶化玻璃飾板掉落案後續處理方案討論會」，由新東京宅公寓大廈管理委員會、亞昕開發、興富發建設等三方代表共同達成協議，並作出3點結論，包括「施作防護措施、大樓外牆委託第三方進行全面檢查、施作防護措施前增保大樓的公共意外責任險」。

興富發表示，目前已完成保險及由台北市土木技師公會全面安檢完成，並已完成大樓南北向的防護措施，僅餘大樓東向的防護措施，仍待管委會取得住戶同意提供施作空間後，才能施作。

捷運局表示，將待相關檢查報告出爐後，再決定後續處置方式；台北市建管處說，建物公安會要求管委會或所有權人改善，但修繕問題則由管委會與建商自行協商決定。

捷運 北市 東京

延伸閱讀

搭中捷導致傷亡不適用國賠 法制局：協助受害人向興富發與中捷求償

前鎮漁港投入80多億 漁服中心與漁會大樓將完工

北市共構宅住戶控外牆剝落建商興富發太消極 捷運局澄清

前鎮漁港更新 漁服中心與漁會大樓建物展現新風貌

相關新聞

新北法制局長穿這件衣服惹議 綠議員批：藐視議會

新北市議會今天一、六審業務質詢，在最後3分鐘，新北市議員林秉宥質詢新北市法制局長吳宗憲說，今天他倆都穿同款衣服，只是顏色...

傳統市場商機流失？南松、永吉等4市場北市府打算收回

台北市推動市場改建，其中南門市場即將在今年5月完工，環南市場也將於明年2024年2月改建完成，不過北市也有四處市場，包括...

等了11年！內政部都委會通過新店十四張B單元都市計畫

等了11年，新北市新店十四張B單元都市計畫今天在內政部都委會審議通過，預計明年中公告區段徵收計畫，2027年完工。B單元...

淡水旅學堂水道之旅 走進滬尾水道祕密花園

新北捷運公司為扶植在地創生及發展輕軌沿線深度觀光，與淡水在地走讀品牌「旅學堂」攜手合作，讓在地旅遊生活化、品質化、深度化，今年5月旅學堂開辦「輕軌覓河-走進滬尾水道祕密花園」活動，第二波在5月20日登場，讓旅客了解淡水的鄉村生態和農村景致，同時感受淡金路、輕軌與田野交錯的視角。

汐止復興里長蕭素真展現女力 從政37年為鄰里

汐止復興里里長蕭素真，從鎮民代表到擔任里長，轉眼已經從政37年，在民國75年，當時女性從政真的很少，不過，一路走來卻展現女力，爭取地方建設為鄰里服務，現在擔任里長從環境綠美化、髒亂地整頓，帶領志工一起經營，也連續八次拿下五星級認證，讓居住品質不斷提升。

淡水舊公所3樓規劃有譜 心理衛生中心年底啟用

位於淡水老街上的淡水舊公所大樓，目前重新規畫一、二樓為公共托育中心，四樓為身障公益小作所，五樓為市民活動中心，經過地方議員與市府局處溝通之後，三樓確定將由衛生局成立新北市心理衛生中心，並預定年底啟用。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦