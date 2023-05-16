新北法制局長穿這件衣服惹議 綠議員批：藐視議會

新北市議會今天一、六審業務質詢，在最後3分鐘，新北市議員林秉宥質詢新北市法制局長吳宗憲說，今天他倆都穿同款衣服，只是顏色不同，但他認為議員跟政務官角色不同，不應該隨意亂穿衣服藐視議會，最後主席裁示，請各局處首長出席議會時，請勿穿情緒性字眼的衣服出席議會

該件衣服寫著「りしれ供さ小」（台語：哩洗勒公三小），林秉宥說，吳宗憲的衣服看起來特別有親切感，因為他們兩人是穿一樣的衣服、異色同款（林秉宥白衣、吳宗憲黑衣），局長要不要講一下這什麼意思？

吳宗憲僅說，這件590元，他看不懂、不知道衣服上這句話是什麼意思，沒有特別的用意，因為今天天氣很熱，他換了件衣服就來備詢了。

林秉宥認為，議員和政務官立場不同，他們代表的是民意，若對市府不滿，可以用不同形式表達，今天備詢的其他各局處首長都穿得端莊，吳宗憲的衣服讓有些議員看得不是很習慣。吳宗憲僅回，「議員您想太多了」。市議員張錦豪則認為這是藐視議會。

會議主席陳永福最後裁示，請各局處首長出席議會時，請勿穿情緒性字眼的衣服出席議會，如果之後會議是他主持，就會局長趕出去，還是尊重局長的穿衣意願，但會趕出去。