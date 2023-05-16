汐止新台五路變好平整 降埋45個孔蓋重鋪柏油

新台五路是汐止區的主要聯外道路，平時車流量很大，只是路面很久沒有刨除重鋪，再加上人孔蓋凸出不平，車子經過時的噪音引起不少民怨，所以，新北市議員廖先翔也爭取重鋪，並且將沿線45個人孔蓋，現在完工路好平。

新北市議員廖先翔表示，去年大概是從福安街到南興路做了道路全面的刨鋪，讓用路環境更舒適，今年換做另一個方向，從秀峰路口做到南興路口，包括道路全面鋪設，在重新鋪設前也將馬路上45個人孔蓋包括電信、污水全都降埋到地底下，再做道路重新鋪設，才不會因為孔蓋的存在，而造成高低落差，重鋪的範圍大概有1萬平方米的面積，讓用路人行的更順暢。

自強里長康金龍說，很感謝廖議員協助改善將人孔蓋降低，這樣子用路人比較安全，也減少噪音，讓週邊住戶都很有感。

廖先翔指出，往常民眾可能詬病說，道路鋪好後路面挖了又挖的問題，現在市政府都有明確的規定，只要路面大面積的鋪設，鋪完後都會有2年的禁挖期，就是在這2年內的時間內，除了水管破管漏水、停電，影響到民生問題的才可以做緊急的開挖，否則一般管線挖埋案件，兩年內都不得申請，維持道路路面的平整性。