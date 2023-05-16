快訊

吳宗憲老婆難得露臉！ 張葳葳凍齡美貌令人驚豔

客人給一星負評...店家肉搜個資「還PO網公審」 網炸鍋留言灌爆

汐止新台五路變好平整 降埋45個孔蓋重鋪柏油

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區新台五路是主要聯外道路，新北市議員廖先翔也爭取重鋪，並且將沿線45個人孔蓋，現在完工路好平。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區新台五路是主要聯外道路，新北市議員廖先翔也爭取重鋪，並且將沿線45個人孔蓋，現在完工路好平。 圖／觀天下有線電視提供

新台五路是汐止區的主要聯外道路，平時車流量很大，只是路面很久沒有刨除重鋪，再加上人孔蓋凸出不平，車子經過時的噪音引起不少民怨，所以，新北市議員廖先翔也爭取重鋪，並且將沿線45個人孔蓋，現在完工路好平。

新北市議員廖先翔表示，去年大概是從福安街到南興路做了道路全面的刨鋪，讓用路環境更舒適，今年換做另一個方向，從秀峰路口做到南興路口，包括道路全面鋪設，在重新鋪設前也將馬路上45個人孔蓋包括電信、污水全都降埋到地底下，再做道路重新鋪設，才不會因為孔蓋的存在，而造成高低落差，重鋪的範圍大概有1萬平方米的面積，讓用路人行的更順暢。

自強里長康金龍說，很感謝廖議員協助改善將人孔蓋降低，這樣子用路人比較安全，也減少噪音，讓週邊住戶都很有感。

廖先翔指出，往常民眾可能詬病說，道路鋪好後路面挖了又挖的問題，現在市政府都有明確的規定，只要路面大面積的鋪設，鋪完後都會有2年的禁挖期，就是在這2年內的時間內，除了水管破管漏水、停電，影響到民生問題的才可以做緊急的開挖，否則一般管線挖埋案件，兩年內都不得申請，維持道路路面的平整性。

議員 廖先翔

延伸閱讀

金山金包里媽祖聖誕慈悲心 捐白米紅包助弱勢

國民黨新北七星區立委初選 廖先翔出線、簡榮宗難掩落寞

接污水最後一哩路 汐止東勢里社區等三年終完工

噪音車擾民不停 汐止同興路將增設噪音科技執法

相關新聞

新北法制局長穿這件衣服惹議 綠議員批：藐視議會

新北市議會今天一、六審業務質詢，在最後3分鐘，新北市議員林秉宥質詢新北市法制局長吳宗憲說，今天他倆都穿同款衣服，只是顏色...

傳統市場商機流失？南松、永吉等4市場北市府打算收回

台北市推動市場改建，其中南門市場即將在今年5月完工，環南市場也將於明年2024年2月改建完成，不過北市也有四處市場，包括...

等了11年！內政部都委會通過新店十四張B單元都市計畫

等了11年，新北市新店十四張B單元都市計畫今天在內政部都委會審議通過，預計明年中公告區段徵收計畫，2027年完工。B單元...

淡水旅學堂水道之旅 走進滬尾水道祕密花園

新北捷運公司為扶植在地創生及發展輕軌沿線深度觀光，與淡水在地走讀品牌「旅學堂」攜手合作，讓在地旅遊生活化、品質化、深度化，今年5月旅學堂開辦「輕軌覓河-走進滬尾水道祕密花園」活動，第二波在5月20日登場，讓旅客了解淡水的鄉村生態和農村景致，同時感受淡金路、輕軌與田野交錯的視角。

汐止復興里長蕭素真展現女力 從政37年為鄰里

汐止復興里里長蕭素真，從鎮民代表到擔任里長，轉眼已經從政37年，在民國75年，當時女性從政真的很少，不過，一路走來卻展現女力，爭取地方建設為鄰里服務，現在擔任里長從環境綠美化、髒亂地整頓，帶領志工一起經營，也連續八次拿下五星級認證，讓居住品質不斷提升。

淡水舊公所3樓規劃有譜 心理衛生中心年底啟用

位於淡水老街上的淡水舊公所大樓，目前重新規畫一、二樓為公共托育中心，四樓為身障公益小作所，五樓為市民活動中心，經過地方議員與市府局處溝通之後，三樓確定將由衛生局成立新北市心理衛生中心，並預定年底啟用。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦