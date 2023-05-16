北市共構宅住戶控外牆剝落建商興富發太消極 捷運局澄清

北市南京東路2段捷運共構宅「新東京宅」管委會今控訴，大樓落成至今，外牆結晶化玻璃材質已發生5起剝落，建商興富發建設卻不願意全面更換外牆材質，疑似想等建物屋齡達15年，免除相關責任。對此，興富發回應，去年10月已與管委會達成共識，將持續協助施作防護措施。

主委王寓文表示，該大樓於2010年取得使照後，住戶陸續搬進，但卻在落成2年後於2013年4、12月、2014年5、8月，發生4次外牆材墜落，管委會請結構技師、專家學者鑑定，發現外牆所使用的結晶化玻璃材質分割尺寸過大，造成大尺版片固定點抗拉拔安全係不足，低於一般設計需求，版面強度安全性不足。

王寓文說明，管委會2015年與興富發協調後，雖然於2016年更新大樓更新外牆倒吊式板全面更新成鋁板，但立面結構部分卻僅派人檢查未做更換，不料去年6月一塊立面式外牆重重掉落在後方停車場，甚至差點砸中一台剛從地下室駛出轎車。

事件發生後，雖架設安全走道預防，但大樓建成以來已發生5次外牆剝落，管委會認為興富發當初設計、施工及使用材質有問題，立面式外牆也應全面更換，但建商僅願針對掉落外牆更換。

王寓文呼籲，這棟大樓屬於捷運共構宅，當年捷運局負責設計、工程監造，並交由台北捷運公司來運作，北市府應要重視這個工安炸彈危機，督處各級單位來協助更換大樓外牆式板。

議員陳炳甫表示，根據北市《建築管理自治條例》、《建築物外牆安全診斷檢查及申報辦法》建物達15年每6年需申報1次安檢，換言之，建物屋齡達15年後責任將由管委會承擔。管委會也憂心，該建物目前屋齡已13年，興富發目前僅願針對剝落外牆做更換，若屋齡達15年後，建商拍屁股走人，若再發生工安意外，管委會將承擔相關責任。

對此捷運局聯合開發處處長黃書藏表示，捷運宅施工是由投資人來製作、由建築師來監造，捷運局並沒像管委會所說監造、設計、監工等，但根據他了解，發生問題後，興富發也有跟管委會協調幫忙檢修；建管處也說明，當建物有工安疑慮時，會要求管委會或所有權人改善，至於應由誰修繕，應由管委會與建商自行協商決定。