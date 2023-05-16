等了11年！內政部都委會通過新店十四張B單元都市計畫

等了11年，新北市新店十四張B單元都市計畫今天在內政部都委會審議通過，預計明年中公告區段徵收計畫，2027年完工。B單元面積約34.47公頃，位於捷運環狀線、安坑輕軌、新店線與小碧潭支線4線交會地區，未來將配合地區發展需求，規劃機關、社會福利設施、學校、公園等用地，補足在地公設需求。

新店十四張B單元經過3次部小組會議、1次大會，去年底再開1次專案小組，於今日審議通過。新北市城鄉局表示，新店十四張B單元採區段徵收方式開發，因位處捷運環狀線南機廠周邊，將配合捷運環狀線十四張站及安坑輕軌十四張站，規劃周邊道路系統及停車場兼轉運站用地，並新設各類公設用地約19.77公頃，比例高達57%。

公設用地包括0.31公頃的機關用地，可供警察、消防機關進駐使用；1公頃社會福利設施用地，提供約1,200戶社會住宅及社福設施進駐；2.5公頃學校用地，供設置國民中學與小學複合彈性使用。

另也有4.56公頃公園用地複合使用設置地下化的水資源中心，以及公園綠地面積共計6.08公頃。此外，在捷運機場北側規劃0.53公頃變電所用地，因應未來新店地區居民用電需求。

城鄉局表示，有關樹木保護、地方文史記憶保存等人民陳情意見，市府將於都計內公設用地調整及土地使用分區管制規範，將區內老樹、民生路古道、古厝、門樓、過水橋及部分水圳，以公園、機關、人行步道、建築退縮的規劃現地保留，並將於後續公園規劃設計時納入前人對地區開墾的貢獻記事。

新北城鄉局指出，新店十四張B單元為微笑曲線南端點，隨著五股夏綠地、新泰塭仔圳、秀朗橋北側、土城司法園區的推動，再以捷運串聯各整體開發區，透過點線面方式，藉此讓新北市逐步實現2030願景。