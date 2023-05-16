快訊

優惠快存起來！麥當勞「5大品項」買1送1 微牽絲起司排堡限時回歸

蘋果iPhone 15鏡頭迎接大升級！平價款拍照「2亮點」更值得買了

伊朗因他被制裁 雙面間諜用核武機密換英國籍 卻走上死刑台

聽新聞
test
0:00 / 0:00

等了11年！內政部都委會通過新店十四張B單元都市計畫

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
等了11年，新北市新店十四張B單元都市計畫今天在內政部都委會審議通過。圖／新北市城鄉局提供
等了11年，新北市新店十四張B單元都市計畫今天在內政部都委會審議通過。圖／新北市城鄉局提供

等了11年，新北市新店十四張B單元都市計畫今天在內政部都委會審議通過，預計明年中公告區段徵收計畫，2027年完工。B單元面積約34.47公頃，位於捷運環狀線安坑輕軌、新店線與小碧潭支線4線交會地區，未來將配合地區發展需求，規劃機關、社會福利設施、學校、公園等用地，補足在地公設需求。

新店十四張B單元經過3次部小組會議、1次大會，去年底再開1次專案小組，於今日審議通過。新北市城鄉局表示，新店十四張B單元採區段徵收方式開發，因位處捷運環狀線南機廠周邊，將配合捷運環狀線十四張站及安坑輕軌十四張站，規劃周邊道路系統及停車場兼轉運站用地，並新設各類公設用地約19.77公頃，比例高達57%。

公設用地包括0.31公頃的機關用地，可供警察、消防機關進駐使用；1公頃社會福利設施用地，提供約1,200戶社會住宅及社福設施進駐；2.5公頃學校用地，供設置國民中學與小學複合彈性使用。

另也有4.56公頃公園用地複合使用設置地下化的水資源中心，以及公園綠地面積共計6.08公頃。此外，在捷運機場北側規劃0.53公頃變電所用地，因應未來新店地區居民用電需求。

城鄉局表示，有關樹木保護、地方文史記憶保存等人民陳情意見，市府將於都計內公設用地調整及土地使用分區管制規範，將區內老樹、民生路古道、古厝、門樓、過水橋及部分水圳，以公園、機關、人行步道、建築退縮的規劃現地保留，並將於後續公園規劃設計時納入前人對地區開墾的貢獻記事。

新北城鄉局指出，新店十四張B單元為微笑曲線南端點，隨著五股夏綠地、新泰塭仔圳、秀朗橋北側、土城司法園區的推動，再以捷運串聯各整體開發區，透過點線面方式，藉此讓新北市逐步實現2030願景。

捷運環狀線 安坑輕軌 內政部 都市計畫

延伸閱讀

十六世紀的都更：便民、美觀集於一身的羅馬城

營建署：積極推動社會住宅 2024年底可望達成20萬戶

安坑輕軌核心區國有地遭長期占用 公所驅逐並改設機車格

嘉義市議員批北港路兩側區段徵收拖延落後 妨礙入口門面發展

相關新聞

等了11年！內政部都委會通過新店十四張B單元都市計畫

等了11年，新北市新店十四張B單元都市計畫今天在內政部都委會審議通過，預計明年中公告區段徵收計畫，2027年完工。B單元...

缺工缺料嚴重 新北建照展延2年

缺工缺料嚴重，公私工程皆嚴重延宕，新北市工務局宣布去年領得的建照、雜照可展延2年，但仍受10年總工期限制，受惠建照共52...

社子島免徵地價稅？ 議員提議 北市府2周內發函中央

北市議員王世堅用「鬼城」形容現在晚上八點過後的社子島，要求市長蔣萬安在社子島開發完成前，停徵地價稅，讓「社子島免徵地價稅...

安坑輕軌旁國有地遭占 改設機車格

安坑輕軌通車帶動地方發展，尤其加開區間車的老市區更是如此，停車需求也陸續浮現，其中在靠近輕軌安康站一帶的安民街，國有空地...

蔣萬安提社宅5萬戶 挨批畫餅

台北市長蔣萬安上任近半年，先前遭批評任內毫無社宅規畫，昨天赴議會專案報告，蔣提出至民國115年，已盤點新增潛力基地約7千...

新北捷運沿線12處塔吊 明日中午前全數完成稽查

台中捷運行駛中卻「飛來橫禍」，畫面駭人，引發各界關注沿線工地情況，新北工務局表示，目前已經盤點全市有56處塔吊，這兩天更...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦