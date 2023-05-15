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金山金包里媽祖聖誕慈悲心 捐白米紅包助弱勢

觀天下／ 記者廖品涵／金山報導
金山區的信仰中心金包里慈護宮秉持著媽祖慈悲為懷的精神，將信眾善心來捐出，白米、平安紅包捐出來送給自強戶度過難關。 圖／紅樹林有線電視提供
金山區的信仰中心金包里慈護宮秉持著媽祖慈悲為懷的精神，將信眾善心來捐出，白米、平安紅包捐出來送給自強戶度過難關。 圖／紅樹林有線電視提供

農曆3月23日是媽祖聖誕千秋，金山區的信仰中心金包里慈護宮除舉辦盛大的禮斗法會與酬神活動，還秉持著媽祖慈悲為懷的精神，將信眾善心來捐出，白米、平安紅包捐出來送給自強戶度過難關。

金包里慈護宮董事長游忠義說，媽祖聖誕千秋的這一天，帶領理監事一起進行參拜儀式，還有萬里、金山、石門三區區長與市議員也都一同來參拜，一起為地方祈求平安。在祈福儀式後，慈護宮將法會中的平安米送給需要的弱勢，由萬、金、石三區區長接受物資的捐贈，除了白米還有一個平安紅包，要讓區長帶回區內送給自強戶，希望他們在媽祖的幫助下，生活能夠更好一些。

新北市議員廖先翔表示，感謝信仰中心金包里慈護宮一直以來對地方不管是弱勢、教育與長輩的照顧，將媽祖的愛心傳遞，更特別的是在媽祖聖誕的這一天，以公益的方式度過，讓媽祖的聖誕變得更具有意義。

金山區長劉昌松說，感謝金包里慈護宮，在慶祝媽祖聖誕千秋的日子裡，也沒有忘記要照顧地方弱勢，特別捐贈物資、白米與救助金，而公所也將會即刻將媽祖的愛媒合送到需要的家戶，讓弱勢家戶能夠過得更好。

金包里慈護宮期待在媽祖的生日的這一天，要以有意義的方式來度過，善用信眾捐出的善心，轉化成物資與實質的協助，希望透過區公所的物資媒合分送，能夠幫助真正需要幫助的自強戶，讓自強戶們都因此自強起來。

媽祖 金山

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