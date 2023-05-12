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母親節北市天文館推免費參觀 動物園邀7國小表演

中央社／ 台北12日電

慶祝母親節，台北市天文館表示，為了感謝辛勞的媽媽們，13、14日與孩子同行將可免費參觀，台北市立動物園則邀請文山區7所國小展現才藝，以舞蹈、音樂慶祝母親節。

台北市立天文科學教育館今天發布新聞稿表示，5月不僅有專屬於母親的節日，也是最適合觀察「母子星系」渦狀星系M51的月份，只要用雙筒望遠鏡就能看見兩個原本獨立的星系在強大重力交互下逐漸形成連結，是天空中最明亮而美麗的星系之一。

天文館指出，另一個應景的天象則是大熊座與小熊座，它們在希臘神話中是一對母子，而小熊座的尾巴就是著名的北極星。

天文館表示，為了向媽媽們表達感謝，13、14日與孩子同行將可免費參觀展示場，邀請大家一起了解更多星空故事。

此外，台北市立動物園表示，明天上午將舉辦「藝齊展現動物派對」，找來文山區的實踐、萬興、指南、木柵、博嘉、力行、永建7所國小輪流以舞蹈、音樂慶祝母親節，還會由台北市木柵忠順廟帶來講古活動，並舉辦有獎徵答，歡迎民眾共襄盛舉。

北市 星系 天文館

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