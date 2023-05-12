松山慈祐宮媽祖聖誕三獻禮 賴清德、蔣萬安互動熱絡

副總統賴清德、台北市長蔣萬安今天上午出席松山慈祐宮「媽祖聖誕三獻禮大典」，祈求國泰民安，兩人同台時寒喧交談，互動熱絡，致詞時都說台語表達祝福。蔣萬安也特別感謝松山慈祐宮陳玉峰董事長所率領的團隊，用心照顧地方鄉親，尤其在疫情期間更是籌措各項物資，協助民眾安然度過。

松山慈祐宮今年適逢建宮270周年，廟方今日舉辦媽祖聖誕三獻禮，賴清德、蔣萬安先後抵達，董事長陳玉峰指出，日本東京高圓寺阿波舞踩街將於明天來台登場演出，下半年還有媽祖賜福遶境台北城、日本松山市大神轎「撞轎祭典」，希望所有活動都能圓滿。

賴清德說，非常榮幸參加這場活動，也代表總統蔡英文獻上祝福，祈求媽祖大發慈悲，保佑台灣國泰民安、風調雨順，讓所有善男信女闔家平安。台南市發生大地震時，陳玉峰捐出善款讓台南重建，度過難關，今年建宮270週年有很多日本朋友前來參加，也是因為陳玉峰在日本311地震捐出善款，松山慈祐宮不只是信仰、文化中心，也是慈善中心。

蔣萬安表示，松山媽是地方信仰中心，幾百年來庇祐地方繁榮發展，陳玉峰對弱勢的照顧、照顧地方鄉親，也籌措物資讓地方度過疫情，慈祐宮捐贈的救護車，去年一整年救活34名OCHA患者，這不只是媽祖恩澤，也是慈祐宮所有信眾愛心的展現。

蔣萬安說，松山媽祖是台北地方重要信仰中心，每次看到南下進香的人數都超過上千人，一百多輛遊覽車，規模盛大，所以大家都常說松山慈祐宮「頂港有名聲，下港上出名」。松山慈祐宮的媽祖更是臺灣非常重要的信仰所在地，幾百年來庇佑著地方的繁榮發展，大家都非常的感恩。

蔣萬安也特別感謝松山慈祐宮陳玉峰董事長所率領的團隊，不論是對地方弱勢的照顧、冬令救濟活動、清寒學生獎助學金等，每一年舉辦都不中斷，用心照顧地方鄉親，尤其在疫情期間更是籌措各項物資，協助民眾安然度過。

蔣萬安代表北市府感謝陳玉峰董事長多年來總共捐贈救護車22輛、雲梯消防車1輛、水箱消防車3輛、運輸車1輛及各式救災救護器材，讓消防局順利執行緊急救護及災害搶救任務。