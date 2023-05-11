阿美族女青年好歌喉 任領唱員傳承豐年祭文化

瑞芳區清潔隊工作的阿美族女青年巴耐‧米茲‧羅伯赫，每年在阿美族豐年祭擔任領唱者，有鑒於豐年祭領唱者大多逐漸衰老，無人接續傳承，因此巴耐‧米茲‧羅伯赫接下這重責大任，在部落領唱已經十多年，也為傳承原民文化盡一份心力。

在幾乎以男性為主的清潔隊裡，有幾位女性工作能力也不輸給男性，其中具有阿美族身分的巴耐‧米茲‧羅伯赫，除了刻苦耐勞，還有原住民天生的好歌喉，她也化優點為專長，在部落擔任豐年祭的領唱員。

一般來說豐年祭的祭詞大多由巫師或長老所領唱，旁邊的族人再隨之應聲伴唱，同時配合儀式的進行之搭配舞蹈動作。因此領唱員是慶典的靈魂人物，常常能讓場面熱鬧非凡。

巴耐‧米茲‧羅伯赫說，自己是喜愛自己部落文化並想要傳承，因此，在部落擔任豐年祭領唱人已有十多年經驗，平時也喜歡手工藝，將原住民圖騰一針一線完美呈現，她也希望能號召跟她志同道合的族人，一起將部落文化承接並延續下去。