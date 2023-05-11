綠議員質詢稱「鄉民說新北可排隊買槍」 侯友宜：我對黑道永不妥協

新北市議會今總質詢，下午場輪到蘇系民進黨議員持續質詢治安問題，議員邱婷蔚質詢時說「網路上鄉民都說，新北可以排隊買槍？」新北市長侯友宜表示，他這一生從警最大心願是守護台灣人民，對黑道永不妥協，打擊再打擊、壓制再壓制。

邱婷蔚先是針對五股槍擊案質詢，侯友宜說，此案在偵查當中，案情要釐清楚，也要將槍枝阻絕於境外，要管理好、肅清好，只是這段時間，花蓮、台南、高雄等全國都有，並不是單一縣市發生，治安也要中央地方一起來。

「網路上鄉民都說，新北可以排隊買槍？」邱婷蔚表示，這些槍擊案等犯罪行為，你我都有可能遇到，議員們關心此事，是擔心未來家人出門會遇到這樣的事情，治安的事情一定要做好。

侯友宜表示，他這一生從警最大心願是守護台灣人民，他是從最基層面對所有歹徒毫無懼怕，以前有同仁在面前被歹徒打掛掉，他隔天照樣槍戰，沒有停歇過，他這一生最大志願是讓人民安心安全，「所以我對黑道永不妥協，打擊再打擊，壓制再壓制，無論我今天是不是在新北市，雖然我現在不是警察身分，但不會忘記我的初心。」

議員翁震州則拿出侯友宜多年前向黑道「宣戰」的報導內容，表示您的決心在兩年後為何變得讓大家每天要質問，市民也人心惶惶，「是螺絲釘鬆了？對市政關心不一樣了？大家希望活在真正安居樂業的地方。」

侯友宜說，這段時間每個案件都在第一時間都快速破案、壓制，「只要到新北來，我就全部把你消滅掉，我現在還是這個態度」，現在犯罪演變到詐騙集團都去綁人，跟早期犯罪已經不一樣，犯罪不斷演變，打擊力道只會越來越強。

「給警察局打零分。」議員陳永福也追問槍枝問題，質疑槍案發生前為何沒作為。侯則解釋，犯罪預防跟犯罪偵查兩個是相輔相成，但犯罪不可能一件都不發生，可是要壓到最低。