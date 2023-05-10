石門洞淨灘趣 中華郵政攜手公所動員清廢棄物

為維護環境永續發展，並響應壽險公會「為地球保險」壽險業接力淨灘活動，三重郵局攜手石門區公所來到石門洞舉辦淨灘活動，郵政同仁與石門區里長、石門區公所人員近百人一起挽起袖子清除海灘及岸邊廢棄物。

中華郵政公司壽險處處長簡詠涵指出，郵政壽險近年持續推動各項綠色措施，落實無紙化並提高金融服務可及性，為了守護環境，也帶領郵局同仁走出辦公室，到戶外為地球做環保，淨灘愛地球，為環境發展善盡企業社會責任。

石門區長曾明華說，石門洞是北海岸熱門看海景點，沙灘上是最著名、美麗的貝殼砂，不過卻被不少海漂垃圾給破壞畫面，因此這次的淨灘也相當感謝中華郵政特別來到石門區，讓石門洞恢復原本美麗的景緻，用行動愛護海洋，把海洋永續經營的觀念傳遞給更多的人。