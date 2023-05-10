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北市寄養家庭修正案資格廢止延長年限 擬8月公告上路

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導

北市社會局提案修正「台北市兒童及少年寄養家庭管理自治條例」，北市議會法規委員會上周審議，放寬申請年齡25歲至70歲，今續審通過提高寄養家庭考核獎金、廢止資格延長至3年等，該案將送市議會大會二讀、三讀，若順利通過，預計8月公告實施。

北市府提案修正「台北市兒童及少年寄養家庭管理自治條例」，申請人下修為25歲以上，北市議會法規委員會上周審議，要求第4條增列年齡上限，年齡滿70歲者，每2年應重新提出申請。

委員會今續審，針對第11條廢止寄養家庭資格「未提供安置照顧持續達2年以上」、第13條獎勵與第14條寄養費，議員提出意見。

議員陳政忠認為，寄養家庭須經嚴格審查，連續2年沒提供安置仍存在，建議2年延長至3年，讓寄養孩子多一個選擇權；考核優等、甲等者，建議獎勵明確化並提高金額，不因人數多寡而稀釋其應得獎勵。

北市寄養兒童及少年現有128位、0至18歲都有，寄養家庭則有109戶，寄養家庭及機構安置費每月3萬4223元至4萬1829元不等。陳政忠建議在第14條增字照顧費，汪志冰認為照顧費用視家庭狀況不一，難以區分，直言寄養家庭是良心事業。

社會局長姚淑文說明，議員認為寄養家庭有心申請，已經不容易，因此同意廢止資格延長至3年，社會局會評估寄養家庭個別狀況，特殊情事則不在此限。

姚淑文說，每年10月考核寄養家庭，年底公告、頒獎。寄養家庭照顧孩子付出高度愛心，社會局願意提高考核獎金，優等不低於2萬元，甲等則是1萬元，並於歲末感謝寄養家庭一年來的付出。

她表示，感謝議員審查過程中，能體恤寄養家庭的經營困難與照顧孩子的用心，社會局會給予更多支持與資源，也會在寄養家庭的照顧品質上監督、考核，確保所有孩子能獲妥善照顧。該案經法規委員會審查通過，送議會大會二讀、三讀，若順利通過，預計8月公告實施。

寄養家庭 北市 議員

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