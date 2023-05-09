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萬大線二期追加220億 侯友宜：中央地方按比例分配

聯合報／ 記者張曼蘋張睿廷／新北即時報導
新北市議會今總質詢，議員卓冠廷提問捷運三鶯線、捷運萬大線進度問題，新北市長侯友宜表示，由於缺工缺料關係，地下段於上月招標，目前經費追加220億元。記者張曼蘋／攝影
新北市議會今總質詢，議員卓冠廷提問捷運三鶯線、捷運萬大線進度問題，新北市長侯友宜表示，由於缺工缺料關係，地下段於上月招標，目前經費追加220億元。記者張曼蘋／攝影

新北市議會今總質詢，議員卓冠廷提問捷運三鶯線、捷運萬大線進度問題，新北市長侯友宜表示，由於缺工缺料關係，地下段於上月招標，目前經費追加220億元，目前已報中央，由中央地方按比例分配。

侯友宜表示，我們有三標，其中一標樹林段已經招標出去，另外一標分為高架段與地下段，追加預算220億元。捷運局長李政安補充，這次又調整5億多元，期待有廠商願意進駐，220億元就欠缺的部分，剩下100多億部分，會再由高架段部分招標使用，目前在辦理追加，接下來也會呈報中央，希望中央支持。侯友宜也說，剩下的由中央地方按比例分配。

新北捷運局進一步說明，新北樹林線（萬大線二期）招標由原2個土建區段標（CQ890、CQ880），拆分為3個區段標分別辦理發包施工，CQ890區段標（樹林段）第6次招標，預算約180億元，較第一次增加52億元，並於去年8月17日由遠揚營造得標，同年10月14日開工。

捷運局表示，原CQ880區段標（土城段）在第4次招標流標後，經檢討後拆分為CQ880A（地下段）及CQ880B（高架段）兩區段標；其中地下段今年4月28日上網招標，預算約111億元，增加約44億元，預計6月9日開標；另CQ880B（高架段）因預算不足，等到修正財務計畫通過後辦理招標

捷運局表示，新北樹林線2018年10月17日經行政院核定，計畫總經費原為550億元，近年工程發包作業，因疫情與俄烏戰爭影響，導致缺工缺料與營建成本提高，因此需辦理修正財務計畫，「本次修正計畫調整為770億元，增加220億元。」

捷運 侯友宜

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