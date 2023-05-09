民怨砂石車抄捷徑闖禁行區 八里忠孝路6月設告示牌禁行

新北市八里重劃區因淡江大橋第2標八里端通車後，增設八里一交流道（忠孝匝道），大型砂石車進出頻繁。議員陳家琪批評，部分路段設有大貨車禁行區，但司機仍違規闖入，噪音、汙泥沿途散落，讓居民不堪其擾。新北交通局說，預計6月會在忠孝路與仁愛路口設置禁行砂石車告示牌。

新北市八里重劃區臨近台61線、台64線及台北港特地區，過去大型砂石車、聯結車及運土車進出頻繁。當地居民曾要求重劃區新增禁止15噸以上大貨車行駛範圍，並讓大貨車可從管制區外圍道路通行。不過因應淡江大橋第2標八里端2021年10月通車後，增設八里一交流道（忠孝匝道）後，大型砂石車進出更頻繁。

陳家琪指出，想要銜接龍米路往關渡大橋的大型砂石車，從交流道下來後多數抄捷徑進入忠孝路，比原本管制區外圍道路省了5至10分鐘，雖然忠孝路一半是工業區，但另外一側都是住宅區，噪音問題，超載車輛沿途掉汙泥，導致騎士滑倒，引起地方民怨，盼蘆洲警分局能加強取締、交通局增設科技執法路段。

新北交通局說，5月初已去會勘，預計6月將在忠四路與仁愛路設置，禁止砂石車進入忠孝路，未來砂石車從台61線下來要往龍米路方向，只能從仁愛路、文昌路、中華路一段再接到龍米路。