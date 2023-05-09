「艋舺復古著衣派對」結合市集注入艋舺服飾商圈新活力

艋舺服飾商圈成立至今已逾半世紀，是臺北市最早的服飾批發商圈，近年來也開始嘗試透過多元化的活動與數位轉型吸引更多消費者，進一步延續商圈活絡發展。今年由台北市商業處指導，臺北市艋舺服飾商圈促進會主辦，大可為創意開發有限公司策畫辦理的「艋舺復古著衣派對」，便希望藉由主題式的活動設計，凸顯商圈特色。

艋舺服飾商圈促進會理事長林韋志表示，今年商圈以時下最流行的復古風潮為主題，融合復古懷舊文化與新興文創市集，透過年輕族群喜愛的街頭音樂表演、野餐活動及漢服體驗，帶動年輕族群深入艋舺，感受在地文化的獨特魅力，活化艋舺商圈。

為了體現復古風潮，市集邀請多家古著、飾品品牌參展，如「Base 1」、「無關小鹿」、「Baky_Eco_Chic」、「愛搜航空ISO Airlines」、「KoldＭan」等，展示充滿復古懷舊風格的商品，讓人們感受到往日的美好。此外，現場更提供免費街拍體驗，只要穿上古著、漢服、唐裝、旗袍等復古風服裝，即可免費獲得專業攝影師拍攝，讓人們在商圈街頭留下充滿質感的回憶。

除了商品展示及街拍體驗外，本次市集還推出許多精彩活動。例如與臺灣在地品牌「臺虎精釀」合作，前100名報名者可免費獲得臺虎啤酒乙罐；同時也邀請民眾參加音樂野餐派對，讓人們在商圈中輕鬆聽著音樂、品嚐美食，享受悠閒的假日時光。

台北市商業處副處長江美玲表示，透過本次市集活動，期望能夠為商圈注入新的活力，吸引更多消費者前來購物、體驗商圈風情，讓艋舺服飾商圈成為臺北市的一個新地標。

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