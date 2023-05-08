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野柳國小校慶「回娘家」萬里國小 送壽桃及表演

觀天下／ 記者廖品涵／萬里報導
野柳國小的孩子們送上了壽桃和獻唱生日快樂組曲，祝福萬里國小與野柳國小都生日快樂。 圖／紅樹林有線電視提供
野柳國小的孩子們送上了壽桃和獻唱生日快樂組曲，祝福萬里國小與野柳國小都生日快樂。 圖／紅樹林有線電視提供

萬里區野柳國小55週年校慶，為讓校慶更有意義，上週六(6)日全校師生一起戶外健行，一路走回娘家萬里國小，正好當天也是萬里國小的110週年校慶活動，野柳國小的孩子們送上了壽桃和獻唱生日快樂組曲，祝福萬里國小與野柳國小都生日快樂。

野柳國小校長張錦霞說，野柳國小55週年校慶適逢娘家萬里國小110週年校慶，為了讓孩子了解學校歷史，特別在校慶安排一趟回娘家健行的活動，讓孩子以感恩的心歡度校慶。也讓孩子走讀萬里家鄉之美，欣賞萬里的母親之河瑪鋉溪，也步行五月雪油桐花步道，感受初夏的家鄉風情。

野柳國小二年級學生亞育說，今天第一次看到白白的油桐花，真的很像下雪，很美麗！野柳國小三年級的莉婷說，很高興來萬里國小獻壽桃，也有表演烏克麗麗的生日快樂，一起慶祝校慶。

壽桃與烏克麗麗演奏的生日快樂歌，為兩校的校慶活動增添亮點與喜氣，而活動結束後，野柳國小也帶領師生走讀萬里瑪鋉溪畔，欣賞5月特有的油桐花美景，期待藉由充實的校慶活動，讓孩子飲水思源學習感恩，也認識家鄉之美。

野柳國小 萬里 生日

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