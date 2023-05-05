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螢火蟲守護者缺你一個 北市榮星花園生態志工招募中

中央社／ 台北5日電

每年螢火蟲季，榮星花園公園點點螢光吸引民眾駐足，有賴志工守護公園生態。北市工務局公園處今天表示，榮星花園公園生態守護志工隊招募中，歡迎成為「火金姑」守護者。

公園處長黃淑如表示，榮星花園公園是北市螢火蟲復育3大公園之一，去年賞螢季創下近4000人次參觀紀錄，在螢火蟲出沒高峰期，一晚可以看到600多隻螢火蟲飛舞，如果少了志工盡心盡力守護棲地，在都市叢林就看不到「火金姑」翩然起舞的珍貴畫面了。

黃淑如說，即日起進行榮星花園公園第7期生態守護志工招募活動，預計6月3日及10日進行培訓課程，內容涵蓋螢火蟲相關環境教育，報名截止時間至5月13日止。

公園處圓山公園管理所主任楊國瑜說，榮星花園公園裡除了有螢火蟲，還有許多珍貴的禽鳥類，如鳳頭蒼鷹及紅尾伯勞，而本次培訓課程除了室內生態知識課程，也有戶外生態池入池體驗及棲地維護。

榮星花園公園生態守護志工隊長林雍善表示，螢火蟲是重要環境指標，數量年年增加，表示棲地環境越來越好，未來也會做台灣原生種水生植物和原生魚類的復育，讓榮星花園公園生態池成為生物多樣性的指標棲地。

螢火蟲復育 榮星花園公園 北市

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