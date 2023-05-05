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北市校園食安 議員要求檢討廠商退場機制

聯合報／ 記者林佳彣／台北報導

北市公私立高中以下280所學校，超過8成都有營養午餐，去年力行國小餿湯事件，食安備受關注。議員汪志冰指出，不少廠商累犯罰錢、記點後繼續供餐，8年僅3校與廠商解約，要求檢討退場機制。教育局長湯志民回應，廠商表現不好，依契約罰作為下次聘用參考，表現不佳廠商應列為拒絕往來戶。

汪志冰昨在教育部門質詢，北市供應營養午餐的240所學校，2015年至2022年約半數國中小都有業者被記點，高中部分更逐年增加，重複違規屢見不鮮，記點最多6次為石牌國小與百齡高中、4次有4校，累犯業者愛欣、味帝、宏遠、食安家等，卻繼續遊走各校供餐。

她指出，北市學校中央廚房及桶餐履約規範，餐中有塑膠片、菜瓜布等一般違約最多記5點，重大衛生缺失如發霉、蟑螂、農藥殘留則最少記5點，視狀況罰錢或停餐一周累計分別50點、20點得以終止契約；8年來只有3校與業者終止合約，4校祭出停餐一周處罰，批把關機制發揮什麼功能？

汪志冰最後對教育局提出4項要求，並於1個月內提研議報告，包含重新檢討台北市學校中央廚房及桶餐履約規範的退場機制。

北市 汪志冰 廚房

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