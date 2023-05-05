移工宰貓狗加菜？ 動保處：是山羌

新北藍綠昨為動保論戰，民進黨籍議員昨指，新北傳出外籍移工宰殺貓狗當加菜，「市長無心市政！動保誰來顧？」動保處回應，現場採集動物毛髮骨頭，經調查局鑑定為山羌，議員也知情。國民黨議員反批，綠營「指羌為犬」，民進黨再度政治詐騙。

民進黨新北市議會黨團昨出示，民眾拍外籍移工宰殺動物畫面；新北動保處在現場採集動物骨頭，鑑定為山羌（圖／新北市動保處提供）。 民進黨議員張錦豪、戴瑋姍、林秉宥、蘇錦雄昨指出，住在汐止的愛狗人士時常發現鄰戶常傳來貓的慘叫聲，展開蒐證發現外籍移工多次宰殺貓犬並且除毛後烹飪食用，該名愛狗人士冒著生命危險偷錄5段影片，在證據確鑿狀況下報警，可惜第一時間承租客沒開門讓外籍移工跑了。

林秉宥說，影片顯示，3名外籍移工為越南人，出現「之前外面有兩隻，現在不知道去哪裡」對話，很明顯就是指附近的貓狗。

戴瑋姍表示，市長侯友宜4月28日向國際分享市府與獸醫師們合作照顧毛小孩經驗，信誓旦旦打造新北市成為毛小孩也宜居的大城市。但在此時新北境內還有人在宰殺貓狗，批侯友宜忙著拚選舉，新北貓狗只好自求多福。

新北動保處說，4月10日會同汐止警分局前往外籍勞工租屋處稽查，租屋處外排水口、屋內等處疑有動物毛髮及骨頭，承租人4月20日至派出所自首表示宰殺動物為山羌，將相關證物送往調查局鑑定，初步報告顯示也是山羌，依違反動保法可開罰最高30萬元。

藍營議員廖先翔、江怡臻、王威元、黃心華、呂家愷開「指羌為犬？民進黨政治詐騙再一樁」記者會表示，民進黨早就知道動物為山羌而非貓狗，批評綠營再度政治詐騙。

廖先翔說，事發在汐止，新北動保處接到通報很快地處理也在周邊仔細蒐證，從調查局初步鑑定報告可知為山羌，民進黨議員仍開記者會放假消息，儼然成為賴衛兵，不信新北市府，也應相信蔡英文的法務部調查局。

呂家愷說，從指羌為犬可以看出，民進黨上下充滿「道德瑕疵」，即使第一時間已經知道真相，仍然持續抹黑鬥爭，這是標準的「品格問題」。

動保處說，其實議員們也知道鑑定結果是山羌，不知為何開記者會指責貓狗被宰殺？感謝愛狗人士及民代的關心及熱心，但也呼籲勿任意揣測，否則是嚴重打擊基層動保人員、警方的工作士氣。