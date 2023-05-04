淡江大橋 公總：拚2025年底完工

新北市銜接淡水、八里的淡江大橋預計2024年底通車，因缺工缺料工期延宕，恐無法如期完工。市長侯友宜昨天答詢時說，缺工缺料影響工期，他還是希望力拚明年底完工。公路總局表示，已增加移工、經費，目前寄望2025可完工。

淡江大橋橫跨淡水河口，是全世界最大的跨距斜張橋，未來可介接招標中的淡北道路及規畫中的八里輕軌，也可銜接台61線、台64線及台15線，建構北台灣路網最後一塊拼圖，總經費逾230億元，由市府、公路總局和營建署分攤，原預計2024年底完工。市府定位淡江大橋不僅是新北地標，更是全台灣的地標，希望將來可成為媲美雪梨港灣大橋的觀光景點。

市議員陳家琪質詢時希望侯友宜重視淡江大橋完工問題，侯承諾會密切注意。

公路總局表示，台商回流，工程需求增加，疫情管制移工無法入境。而淡江大橋施工須由國外技術人員協助，例如基樁試驗、塔柱模板、隔減震、及鋼斜索等，未能及時配合工程需求入境，大受影響。因應缺工，已協助廠商向行政院爭取增加移工，解決缺工問題，目前增加至484人；經費調整費用預估增加18.44億元，也向中央申請展延工期，拚2025年底完工。

陳家琪另指出，附近八里汙水廠交接5年持續卡關，汙水廠臭味不但影響居民生活，也讓觀光客留下壞印象，希望加速交接、改善。侯友宜表示，盼中央挹注經費協助設備更新，市府該負的責任絕不會逃避。

水利局長宋德仁表示，八里汙水廠系統使用26年，設備要更新，新北願承擔責任，也提32億元更新計畫，經過淡水河管理委員會決議，將優先施作龍形繞流管等6處紓流設施，工程經費約4.8億元，雙北有共識，但18個月內更新計畫已被中央退3次。

新北捷運局有意興建林口輕軌，初步路線從粉寮路到機捷A8站。議員蔡淑君建議規畫新路線，避開時常塞車的文化路一段。侯友宜說，7月上路1200月票若納入機捷，預估機捷使用量、轉運量暴增，待月票上路後，可重新評估林口輕軌運量。