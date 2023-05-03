鶯歌火車站前改造 蘇巧慧批改變習慣成更多問題

新北市府為迎接10月的台灣設計展，改造鶯歌火車站前人行廣場，但在地立委蘇巧慧質疑新北市府不應僅為了三周台灣設計展改變民眾接送習慣，反而造成更多問題，這是最不樂見的狀況。新工處則回應，該項工程並非一次全部施工，仍保有民眾進出空間，並調整公車及多方溝通。

鶯歌站前廣場之前設置迴車道供民眾上下車，新北市府為迎接10月台灣設計展參觀人潮，與台鐵協調在站前廣場擴建成人行廣場，讓行人行走更為舒適。不過在地立委蘇巧慧認為新北市府不應僅為了三周的台灣設計展，改變民眾的接送習慣，反而造成更多問題，這是最不樂見的狀況。

她說，鶯歌車站文化路側出口日前開始進行破碎工程，這個改變雖然增加人行空間，卻可能造成其他亂象令人憂心。文化路因為路幅小，原先出口廣場保留迴車車道空間，方便旅客接送使用，但現在正施工的站前人行廣場，欠缺完整的短、中、長期交通運量評估，更未納入在地意見，倉促施工，可能造成臨停及接送車輛占據車道， 交通混亂、 人行動線更不便的雙輸結果。

蘇巧慧認為，2023年台灣設計展是早在去年初就已經敲定在鶯歌舉辦的活動，新北市府應該連同火車運輸需求、接駁班次、人行動線等一併做好整體交通規劃，再進行改善，而不是在活動前最後半年，才單獨針對「人行空間」施工。交通配套沒有做好，只是貿然的拓寬人行空間，最後只怕解決了一個問題，卻又冒出更多問題。

新北市新工處對此表示，該項工程並非一次全部施工，仍保有民眾進出空間，人行路線也設置護欄圍籬。另外將行經車站的公車路線調整動線至建國路上。站前迴車空間部分將與民眾及計程車司機協調到文化路底處迴轉，工程標線部分將按交通局規劃調整。