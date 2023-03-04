影／劇毒海蛇上岸被野貓玩弄股掌間 海洋專家曝原因

東北角馬崗社區海域海洋生態豐富，日前岸邊出現一條有劇毒的海蛇，可能是在潮間帶覓食時被野貓發現，展開一場貓蛇大戰，但互相攻擊數回合後，野貓明顯占上風。潛水專家說，海蛇可能上岸後精疲力盡，才被野貓海玩弄股掌，劇毒無用武之處。

馬崗社區旁有很長的海岸，不時浪花襲至，拍打在礁岩上，海天一色，是東北角海岸美景，遊客不少，還有自行車道，日前就有民眾發現一條黑白相間的海蛇，但下場有點悲慘。

民眾拍下影片，一隻白色斑毛的野貓，看到海蛇撲上去對著蛇的頭部一陣猛咬，還用爪子不斷攻擊。海蛇也不甘示弱，多次作勢攻擊，但似乎都沒有成功，一直壓在地上，還被甩來甩去，最後動作變得緩慢，想要逃走。

海洋潛水專家王國昌說，大部分海蛇都有劇毒，長期生活在海洋裡，但有時會到珊瑚礁潮間帶找海洋生物覓食，這條有劇毒的海蛇，有可能上岸覓食時運氣不好意被野貓逮著。

王國昌表示，海蛇在台東、蘭嶼海域很常見，平常沒有被挑釁也是算溫馴的，但也會攻擊野貓，一般民眾或潛水人員不要靠近，否則被咬一口也是會中劇毒，看影片的發現野貓占上風，因貓有濃厚毛皮，海蛇牙齒短小，上岸後有點精疲力盡，看起來無力反擊，才會被野貓咬來咬去，但如果是在海中，海蛇就不是如此窩囊了，海中才是牠的世界。