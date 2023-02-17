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基隆將首辦高獎金壽司賽 謝國樑：扶植壽司餐飲產業鏈

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆將首辦高獎金壽司大賽，市長謝國樑（左）說，將扶植壽司餐飲產業鏈。記者游明煌／攝影
基隆將首辦高獎金壽司大賽，市長謝國樑（左）說，將扶植壽司餐飲產業鏈。記者游明煌／攝影

大台北地區許多餐廳漁獲都來自基隆，基隆有很多漁港，漁獲豐沛，市區有產地之便，近年來很多連鎖、在地壽司店林立，本港海鮮食材很有特色。市長謝國樑表示，將打造基隆為「壽司城市」，扶植帶動餐飲產業鏈。

謝國樑今天在東岸廣場舉行「基隆最佳壽司大賽」宣傳，他說，基隆離海鮮漁獲產區近，食材新鮮，這是競爭核心優勢，他分享自己和家人都愛吃炙燒干貝壽司，還舉台北牛肉麵節為例，透過競賽行銷來帶動基隆壽司產業的發展。

謝國樑指出，市府規畫舉辦「基隆最佳壽司大賽」，透過競賽扶植壽司餐飲產業，基隆是漁獲量豐沛的城市，站在港口第一線、離產區不遠，這是基隆原有競爭力。

近年來，無論是小家庭、老饕甚至企業主都對壽司相當青睞，新鮮的壽司又不易發胖，盼吸引國內外旅客前來基隆品嘗。

市長希望基隆除是海鮮城市之外，未來也能朝壽司城市前進，市府將於今年下半年度，透過追加減預算舉辦壽司行銷競賽活動，明年推出扶植壽司餐廳發展及產業策略計畫。基隆距離海鮮漁獲產區近，這是基隆獨有的競爭核心優勢。

謝國樑表示，最佳壽司大賽提供獎勵機制，歡迎基隆壽司業者都能參與這項壽司大賽，期盼爭取無論是在地壽司業者、亞洲或日本知名品牌進駐，也希望外縣市執業的基隆子弟能返鄉開業，除結合郵輪泊靠、觀光產業發展，也藉扶植壽司餐飲產業，同時增加在地就業機會，讓壽司未來能成為基隆城市特色。

基隆將首辦高獎金壽司大賽，市長謝國樑（左）說，將扶植壽司餐飲產業鏈。記者游明煌／攝影
基隆將首辦高獎金壽司大賽，市長謝國樑（左）說，將扶植壽司餐飲產業鏈。記者游明煌／攝影
基隆將首辦高獎金壽司大賽，市長謝國樑說，將扶植壽司餐飲產業鏈。記者游明煌／攝影
基隆將首辦高獎金壽司大賽，市長謝國樑說，將扶植壽司餐飲產業鏈。記者游明煌／攝影

壽司 基隆 謝國樑

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