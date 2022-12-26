快訊

直播／較上周增37%！本土確診今增14,162例、境外72例 14人病歿

抵抗侵略的信仰之光：烏克蘭戰火下的「新聖誕傳統」

微服出巡？蔣萬安現身員工餐廳用餐 推薦一定要吃這項食物

樹獺夫妻「性趣缺缺」 磨合2年小寶寶終於誕生了

聯合報／ 記者潘才鉉／台北即時報導
秤好體重只要將「珊萬」靠近媽媽的腹部，牠就會自行緩慢的爬回媽媽的懷抱裡。圖／北市動物園提供
秤好體重只要將「珊萬」靠近媽媽的腹部，牠就會自行緩慢的爬回媽媽的懷抱裡。圖／北市動物園提供

台北市立動物園二趾樹獺除了非常有名的彩虹家族之外，也一直沒忘記在國內外尋找新的血緣。園方表示，特別從花蓮新光兆豐休閒農場，找來母二趾樹獺「蘇珊」，與彩虹家族的「葉橙」進行配對，但兩隻樹獺長期沒有互動，經過了兩年的磨合，終在今年10月31日成功產下一隻幼仔，適逢萬聖節取名為「珊萬」。

動物園表示，樹獺一般給人慵懶的感覺，雖然也有像「葉黃」這樣調皮搗蛋的特例在，但在後場活動的「蘇珊」和「葉橙」夫妻則是非常標準的樹獺。在「蘇珊」進到穿山甲館和「葉橙」配對後，保育員幾乎沒觀察到兩隻樹獺有任何的互動，

動物園表示，「葉橙」就有如絨毛玩偶般，除了吃飯，都以同樣的動作同樣的位置吊掛於室內欄舍上。而「蘇珊」則非常的溫馴，在和保育員互動的過程中配合度也很高。就在兩隻樹獺看似毫無交集的情況下，經過了兩年的磨合，「珊萬」的出生讓保育員們感到意外和驚喜。

動物園表示，一般來說樹獺幼仔的體重估計在400至600公克之間，但「珊萬」出生時的體重只有397公克，並在數天內持續下降，於是保育員額外幫忙補充羊奶後，「珊萬」體重才開始回穩，現在已經是600多公克的小樹獺。

動物園表示，「珊萬」的個性也和父母十分的相像，保育員在測量體重時樹獺寶寶通常會發出叫聲，樹獺媽媽也會有護幼的動作，但「珊萬」的體重測量則是「和平轉移」，樹獺寶寶沒發出任何叫聲，媽媽也幾乎沒有護幼的動作。

保育員會在媽媽吃飯的時候，將「珊萬」暫時抱到絨毛玩偶上，然後一起放到電子秤上確認成長狀況，完成後只要將「珊萬」靠近媽媽的腹部，牠就會自行緩慢的爬回媽媽的懷抱裡。

動物園表示，目前「葉橙」、「蘇珊」和「珊萬」只在穿山甲館的後場活動，雖然民眾無法一窺樹獺寶寶的成長過程，但大家還是可以到穿山甲館看「葉黃」、「葉紫」、「葉夏」三兄弟，平時牠們多躲在葉子濃密的樹枝分岔處、巢箱裡、仿岩的隙縫中，甚至是4、5層樓高的龜甲網頂端，就像在真正的熱帶雨林裡找尋找樹獺，歡迎遊客一起來穿山甲館尋找二趾樹獺的蹤跡。

「蘇珊」（右）和「葉橙」夫妻相敬如賓。圖／北市動物園提供
「蘇珊」（右）和「葉橙」夫妻相敬如賓。圖／北市動物園提供
「蘇珊」非常的溫馴。圖／北市動物園提供
「蘇珊」非常的溫馴。圖／北市動物園提供
保育員額外幫忙補充羊奶後，「珊萬」體重才開始回穩。圖／北市動物園提供
保育員額外幫忙補充羊奶後，「珊萬」體重才開始回穩。圖／北市動物園提供

樹獺 動物園
想看可愛萌寵、健康保健資訊、教養方法、帶毛孩吃喝玩樂，快來加入寵物部落FB粉絲團！ 點我前往：https://www.facebook.com/udnpet

延伸閱讀

大食蟻獸「口袋莎」剖腹不適 胎兒難產虛弱雙雙死亡

熊貓樂樂、丫丫在美「瘦」氣 中網友怒

動物園內最大惡棍是誰？飼育員手繪「抖S臉」訴極惡罪行：令人火大

北市動物園準備「耶誕大餐」 兩棲爬蟲類餐點超豐富

相關新聞

憾！東石鄉公獼猴緊抱的小黑狗掛樹亡 家畜所：解剖釐清

日前嘉義東石鄉引起各界關注的公獼猴抱隻小黑狗事件，今天傳出家畜所人員發現小黑狗，掛於樹上不幸死亡消息，而是遭公獼猴虐死或...

樹獺夫妻「性趣缺缺」 磨合2年小寶寶終於誕生了

台北市立動物園二趾樹獺除了非常有名的彩虹家族之外，也一直沒忘記在國內外尋找新的血緣。園方表示，特別從花蓮新光兆豐休閒農場...

他叫哈士奇握手「開啟神秘開關」二哈狂擼超謎動作 網笑：眼神一看就很純

這隻二哈絕對純！一名飼主要哈士奇秀握手絕活，但這隻二哈卻不斷原地轉圈，動作還相當浮誇，令飼主傻眼。

潛水客誤闖海底洞窟 他慘遭「人臉暴牙怪魚」狠咬小腿當場痛到尖叫

潛水可以飽覽漂亮的海洋水下風景，但也要注意會不會惹怒海洋生物。一名男子潛水的時候經過魚的巢穴，就慘遭一隻「人面魚」張嘴狠咬，讓他嚇得在水裡大聲尖叫罵髒話。

柯基看醫生笑嘻嘻故作堅強 鏡頭一轉卻被身體出賣「小短腿狂抖」

當飼主帶寵物去看獸醫時，毛小孩大都是心不甘情不願，反應通常是一臉「剉咧等」。有網友就在微博上分享一段影片，是狗狗看醫生時意外地面帶微笑，然而身體卻不小心露出「破綻」，讓大家笑說看來狗狗是故作堅強。

男子在「狗狗公車」上高歌 瞬間讓全場毛乘客尷尬癌發作：好想回家…

學生時期校外教學時，大家在巴士上唱歌同樂是不少人心中難忘的回憶。在國外就有網友分享了一段影片，可以看到當有人在一輛載滿狗狗的車上唱歌時，這些毛小孩似乎是不怎麼捧場。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。