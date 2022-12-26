樹獺夫妻「性趣缺缺」 磨合2年小寶寶終於誕生了

台北市立動物園二趾樹獺除了非常有名的彩虹家族之外，也一直沒忘記在國內外尋找新的血緣。園方表示，特別從花蓮新光兆豐休閒農場，找來母二趾樹獺「蘇珊」，與彩虹家族的「葉橙」進行配對，但兩隻樹獺長期沒有互動，經過了兩年的磨合，終在今年10月31日成功產下一隻幼仔，適逢萬聖節取名為「珊萬」。

動物園表示，樹獺一般給人慵懶的感覺，雖然也有像「葉黃」這樣調皮搗蛋的特例在，但在後場活動的「蘇珊」和「葉橙」夫妻則是非常標準的樹獺。在「蘇珊」進到穿山甲館和「葉橙」配對後，保育員幾乎沒觀察到兩隻樹獺有任何的互動，

動物園表示，「葉橙」就有如絨毛玩偶般，除了吃飯，都以同樣的動作同樣的位置吊掛於室內欄舍上。而「蘇珊」則非常的溫馴，在和保育員互動的過程中配合度也很高。就在兩隻樹獺看似毫無交集的情況下，經過了兩年的磨合，「珊萬」的出生讓保育員們感到意外和驚喜。

動物園表示，一般來說樹獺幼仔的體重估計在400至600公克之間，但「珊萬」出生時的體重只有397公克，並在數天內持續下降，於是保育員額外幫忙補充羊奶後，「珊萬」體重才開始回穩，現在已經是600多公克的小樹獺。

動物園表示，「珊萬」的個性也和父母十分的相像，保育員在測量體重時樹獺寶寶通常會發出叫聲，樹獺媽媽也會有護幼的動作，但「珊萬」的體重測量則是「和平轉移」，樹獺寶寶沒發出任何叫聲，媽媽也幾乎沒有護幼的動作。

保育員會在媽媽吃飯的時候，將「珊萬」暫時抱到絨毛玩偶上，然後一起放到電子秤上確認成長狀況，完成後只要將「珊萬」靠近媽媽的腹部，牠就會自行緩慢的爬回媽媽的懷抱裡。