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金剛猩猩家族父親節享天倫 美食當前全破功

聯合報／ 記者潘才鉉／台北即時報導
「Jabali」：爸爸在吃什麼。圖／動物園提供
「Jabali」：爸爸在吃什麼。圖／動物園提供

今天是父親節，北市立動物園金剛猩猩兄弟「Jabali」和「Ringo」活潑好動，園方說快要2歲的金剛猩猩兄弟，喜歡把爸爸「迪亞哥」當作大型玩具，不過面對美食，「迪亞哥」會轉頭離開兒子們，搶在第一時間拿到食物，「Jabali」和「Ringo」則是利用嬌小體型優勢，找到散落在較隱密地點的食物。

動物園表示，快要2歲的金剛猩猩兄弟，不會一直黏在媽媽身邊，開始和爸爸有更多的互動，膽大的「Jabali」甚至會嘗試搶爸爸「迪亞哥」身旁的食物，雖然大多時候都以失敗收場，但身形還嬌小只要拿到食物，總是可以靈活的找到地方大快朵頤。

動物園表示，園內在照養群體生活的物種時，總會想盡各種方法讓群體中的每個個體都可以得到足夠的營養，不論是在活動場的各處分別擺放、拋投食物，或是利用各種行為豐富化裝置藏食物，都是為了避免少數個體過度強勢取食。金剛猩猩保育員某次在屋頂投食時，就觀察到「Jabali」拿到一顆番茄後，翻身躲過阿姨「Iriki」的搶食，當時貪心的「Iriki」因為動作不夠靈活，還把自己手中抱持的食物掉了滿地，又讓「Jabali」趁隙多找到一大塊西瓜。

動物園表示，在金剛家族的群體互動中，保育員常常都可以觀察到，如同間諜動作片般情節的互動行為。金剛猩猩的生態習性是以群體生活為主，在每個家族中都會有一個主要雄性(Alpha male)，通常背部毛色會呈現銀白色，所以又稱為銀背大猩猩，在群體中主要雄性因為體型優勢，通常會成為最強勢的個體。

動物園表示，園內的金剛猩猩群中的主要雄性「迪亞哥」，雖然是群體中體型最大的個體，但因為家族共同育幼本能，在休息時間他常成為兒子們的大型玩具，在他身旁跳上跳下，雖然只要保育員拿著食物出現，「迪亞哥」還是會不敵美食誘惑，轉頭離開兒子們，搶在第一時間拿到食物，「Jabali」和「Ringo」兩兄弟雖然未必能拿到很大很完整的食物，但利用相對的嬌小體型優勢，卻可以找到散落在較隱密地點的食物，有時候甚至可以比成年個體找到更多食物。

金剛猩猩全家福。圖／動物園提供
金剛猩猩全家福。圖／動物園提供
「迪亞哥」：你乖，去找哥哥玩好不好？「Ringo」：不要，爸爸不陪我玩我就不起來。圖／動物園提供
「迪亞哥」：你乖，去找哥哥玩好不好？「Ringo」：不要，爸爸不陪我玩我就不起來。圖／動物園提供

動物園 兒子 爸爸

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