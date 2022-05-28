假日賞花趣！IG打卡熱點 夢幻竹子湖繡球花海等你來拍

初夏全台繡球花盛開，夢幻花海成為熱門打卡景點，台北市陽明山「2022竹子湖繡球花季」20日登場，今年與北投區農會合作，推出多項活動供選擇，有「海芋繡球印卡站」，讓遊客用手機拍完美照後，可至服務台免費列印出拍立得相片。同時也推出「生態農園體驗活動」，提供兩套遊程，帶賞花客漫遊竹子湖。全台哪還有夢幻繡球花海？跟著小編一起造訪初夏限定必拍美景，享受被繡球花包圍的浪漫吧！

竹子湖夢幻繡球花海，成熱門打卡景點。圖／取自「台北市產業局-台北饗樂趣」臉書

陽明山竹子湖主要分為三區，東湖、頂湖以及下湖，周邊逾七處賞花農園。頂湖大賞園，將打石文化融入園區，創造圓球狀地球藝術裝置；東湖高家花園，園區處高低起伏的山坡，隨手皆可拍出花牆環繞的景象；下湖的大梯田生態農場，採階梯式栽種，逾11樣品種的繡球花，純白、藍紫、嫣粉不同花色的階梯，讓你快門按不停，怎麼拍都超美。

大梯田生態花卉農園白色花房。圖／取自農業易遊網

●交通指南：

大眾運輸：捷運轉乘公車至竹子湖，可從捷運石牌站搭乘公車128和小8至竹子湖地區；也可從捷運北投站搭乘公車129和小9至竹子湖地區。

停車與轉乘資訊：竹子湖地區於花季期間，實施單向行駛交通疏導措施。路幅有限，建議自行開車前往的民眾停車至附近陽明山第二停車場或立體停車場，再搭乘公車128、129、131、小8或小9前往竹子湖；另也可停至百齡高中地下停車場，從捷運劍潭站搭乘公車109或111至陽明山第二停車場轉乘。

萬里區公所邀請在台烏克蘭美女貝娜，宣傳「高家繡球花田」花季。圖／萬里區公所提供

你知道還有哪些地方可以賞夢幻繡球花嗎？新北市萬里區高家繡球花第三園區，8000坪繡球花怒放，壯觀美景讓人拍照拍到手軟。桃園市政府今年在台七桃花源休閒農業區舉辦繡球花季，讓民眾悠閒漫步在山林美景間。南投縣竹山鎮杉林溪森林生態渡假園區，20多樣品種，50萬朵繡球花，上山避暑外還可賞夏季限定花海。台東縣太麻里鄉青山農場，園區內600棵繡球花盛開形成1.5公里浪漫步道。

桃園市政府以「枕山秘徑」為主軸，展開為期一個月的桃園繡球花季。圖／取自「台七桃花源休閒農業區」臉書

●溫馨小提醒

觀賞美景時應做好防疫措施，戴口罩、勤洗手及保持社交距離。竹子湖繡球花季每日花況、交通資訊以及相關活動參加辦法，可查詢活動官網：http://www.callalily.com.tw/activity.html。