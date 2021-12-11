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「天堂路」今晚點燈 點亮2公里璀璨耶誕燈飾街道

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
北市觀傳局為活絡商圈及帶來觀光人潮，今年規畫台北耶誕愛無限系列活動，藉由耶誕燈飾及節慶活動，為台北市商圈注入耶誕氛圍；首場「天堂路點燈」活動今晚登場。圖／觀傳局提供
北市觀傳局為活絡商圈及帶來觀光人潮，今年規畫台北耶誕愛無限系列活動，藉由耶誕燈飾及節慶活動，為台北市商圈注入耶誕氛圍；首場「天堂路點燈」活動今晚登場。圖／觀傳局提供

台北市新生南路二、三段有不少教會和清真寺，有「天堂路」之稱。北市觀傳局為活絡商圈及帶來觀光人潮，今年特別規畫台北耶誕愛無限系列活動，藉耶誕燈飾及節慶活動，為台北市商圈注入耶誕氛圍；首場「天堂路點燈」活動今晚登場，點亮大安森林公園11號出入口耶誕樹主燈及新生南路、信義路街區燈飾，民眾可走進超過2公里的璀璨耶誕燈飾街道。

「台北耶誕愛無限」燈飾，有北捷大安森林公園11號出入口，打造超過9米高聖誕樹燈飾；觀傳局也在生南路二段及三段信義路口至羅斯福路口，設置6色燈飾，長度超過2公里。民眾也能在大安行政中心、台北真理堂及大安森林公園10號出入口看見8米寬大型翅膀燈；大安森林公園8號出入口旁則將有七彩圓盤互動體驗燈飾，讓民眾拍照打卡。

副市長黃珊珊表示，今年市府因應疫情，整合各商圈耶誕節活動的計畫，除了在東區、信義區和西門町商圈外，也加入了「台北耶誕愛無限」系列活動，希望透過街區燈飾造景串聯公館及永康商圈，並藉由「耶誕愛無限」在12月每周六舉辦的系列活動，將人潮帶進商圈並消費。

觀傳局表示，除了街區燈飾串聯兩大商圈外，亦規畫「永康商圈快閃」及「耶誕健走報佳音」兩場特色活動。12月18日下午舉辦「永康商圈快閃」活動，屆時永康公園將有精彩音樂表演及小禮物發放，要將歡騰氣息散播至整個商圈。

觀傳局指出，壓軸「耶誕健走報佳音」活動則在12月25日耶誕節當天登場，包括台北真理堂、基督教長老教會台北和平教會、天主教台北聖家堂、基督教臨安息日會台北教會、哈利路亞家教會及台北衛理堂等六間教會舉辦。 「台北耶誕愛無限」燈飾將於110年12月11日至111年1月3日，每日17時至22時亮燈，歡迎民眾至新生南路二、三段拍照打卡。活動最新消息可至台北旅遊網(https://www.travel.taipei)查詢。

大安森林公園 觀傳局 永康商圈

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