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新店陽光遊戲場將改版「陽光綠洲」 預計明年2月完工

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
新店陽光遊戲場「陽光綠洲」場配圖。圖／新北市水利局提供
新店陽光遊戲場「陽光綠洲」場配圖。圖／新北市水利局提供

新北新店陽光遊戲場廣受大小朋友喜愛，新北高灘處表示，隨遊具高頻率使用及相關新法規頒布，市府也重新規劃該遊戲場，結合新店溪及附近高低起伏地形，打造「陽光綠洲」主題遊戲場，其中最刺激的樹梢鑽籠高達6米，讓孩子能穿梭於樹梢之間，至高點還可俯瞰全園區及一旁溪流景致；該工程已於5月動工，預計明年2月完工。

新店陽光運動公園中的遊戲場，是新店區最受歡迎的休閒運動場地，每個周末都有川流不息的民眾前往休憩，鄰近陽光橋的遊戲場更是小朋友的最愛，遊戲設施往往一位難求，市府為此也於五月進行遊戲場改善工程。

高灘處指出，隨著遊具高頻率使用及新的遊戲場安全法規頒布，市府也重新檢討適用性、需求性及特色性，並重新規劃遊戲場，導入共融遊具，加入戲水元素，融合水、沙、石等自然素材，打造出以「陽光綠洲」為主題的大自然遊戲場，提供更多元的遊戲體驗，讓遊戲場更好玩、更安全、更有特色，全新面貌預計在明年2月與民眾相見。

高灘處說明，該場地最大特色是一旁的新店溪溪流及附近高低起伏的地形，施工團隊將遊戲場與大自然環境結合，設置蝶型水道區及水霧廣場，如落瀑水盤、噴泉、花灑、淋水道、湧水丘及戲水池等玩水體驗；另外也利用兩座天然小山丘以及大面積自然礫石灘，提供以天然材質為主軸之遊戲空間，如天空吊橋、波形棧道、林間爬網、跳樁平衡木等。

高灘處提到，設施中較冒險刺激的樹梢鑽籠高達6米，高低攀爬穿梭於樹梢之間，至高點還可俯瞰整個陽光運動園區及新店溪景致。此外，場內也提供鞦韆、彈跳床、沙坑等受歡迎之傳統兒童遊具，結合大樹蔭下之成人體健設施，讓大小朋友可以共同參與遊戲，更豐富了遊戲場的趣味性。

高灘處強調，施工過程會落實工區進出人員管制、體溫檢測等基本作為，並要求人員全程佩戴口罩，加強環境清潔消毒，做好嚴格的防疫措施，期望人員在安全健康為前提下持續工程、如期完工。

市府強調，園區施工期間，會落實工區進出人員體溫監測。圖／新北市水利局提供
市府強調，園區施工期間，會落實工區進出人員體溫監測。圖／新北市水利局提供
新店陽光遊戲場鋼筋施作工程。圖／新北市水利局提供
新店陽光遊戲場鋼筋施作工程。圖／新北市水利局提供
遊戲場新設計將新店溪溪流意象融入遊戲場內，設置蝶型水道區及水霧廣場，孩子們可體驗玩水遊戲的多種樣貌。圖／新北市水利局提供
遊戲場新設計將新店溪溪流意象融入遊戲場內，設置蝶型水道區及水霧廣場，孩子們可體驗玩水遊戲的多種樣貌。圖／新北市水利局提供
新店陽光遊戲場新設計的「樹鄰遊戲區」。圖／新北市水利局提供
新店陽光遊戲場新設計的「樹鄰遊戲區」。圖／新北市水利局提供
市府施工團隊將遊戲場與大自然環境結合，利用兩座天然小山丘以及大面積自然礫石灘，提供以天然材質為主軸之遊戲空間。圖／新北市水利局提供
市府施工團隊將遊戲場與大自然環境結合，利用兩座天然小山丘以及大面積自然礫石灘，提供以天然材質為主軸之遊戲空間。圖／新北市水利局提供

新北 口罩 吊橋

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